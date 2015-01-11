Как повелевать миром, бесплатно прокатиться на американских горках и другие секреты от Андрея Сюськина

У семиклассников Лицея №39 сегодня интересный день. Актерский тренинг в театре драмы и комедии «Наш дом». Поднимаются на театральный чердак – в Мастерскую. Заинтригованы. Слегка смущены, хотя сразу видно, что народ не робкого десятка. Первая неловкость быстро проходит – руководитель тренинга, артист театра «Наш дом» Андрей Сюськин входит в контакт с ребятами легко и непринужденно. Глаза загораются интересом, дело пошло!

Через минуту все они уже стоят на сценической площадке – каждый в своей «капсуле». Это первое упражнение такое. Включаются все по-разному. Кто-то сразу и легко, а кто-то весь тренинг не может раскрепоститься, держится в сторонке.

Андрей делится простыми актерскими секретами. Например, как не стесняться, когда выходишь на публику, будь это сцена или даже стихотворение у доски. Страшно, что на тебя сейчас будут смотреть и оценивать? А если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Не на тебя, а ты смотришь на публику. На их реакцию. И этой реакцией на самом деле легко повелевать. Попробуйте!

Каждое упражнение приносит новые открытия. Хотите покататься на американских горках? Легко. Доверьтесь партнеру. Пусть ведет. Двигайтесь в толпе по хаотичной траектории – ведущий и ведомый. Закройте глаза. Задача напарника – оправдать доверие. Страшно? Еще бы. А если это проделать на улице? Попробуйте.

На что годятся стулья? Из них, например, можно сделать занимательную композицию. Нужно только по очереди брать стул и складывать его в некоем порядке, продолжая мысль предыдущего «скульптора». «Отлично! – вдохновенно комментирует Андрей. - Интересная конструкция. Порождение вашего коллективного бессознательного. Как вы думаете, что это?». Народ глубоко задумался. Кидает версии. «Там умные мысли, а здесь ерунда всякая», - выдала девушка, на мой взгляд, наиболее точную и версию.

Час с лишним пролетел незаметно. Участники так разыгрались, что и забыли счет минутам. Они бы еще остались, но на пятки уже наступала следующая группа. Семиклассников в Лицее №39 целых три группы – всем надо дать время прокатиться на американских горках.

Юлия Клепикова