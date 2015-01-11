Общественная молодежная палата: структура определена

12 апреля состоялось первое заседание нового созыва Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов. На нем присутствовали Олег Костиков, глава Озерского городского округа, и Андрей Кузнеченков, заместитель председателя Собрания депутатов.

Руководители округа обратились к новым членам палаты с напутственной речью, красной нитью которой стала мысль: «Вы – представляете молодежь Озерска, ее интересы и чаяния».

Первое заседание было посвящено определению структуры палаты, а также выборам на ответственные должности, предусмотренные Положением об Общественной молодежной палате. После обсуждения кандидатур председателем палаты избран Андрей Васильев, работник ПО «Маяк», его заместителем – Елена Зараменских, работник ПО «Маяк». Пресс-секретарем стал Антон Шалимов, студент ЮУрГУ. Представителем ОМП в Общественной молодежной палате при Законодательном Собрании Челябинской области – Никита Наумков, студент ОзТК.

Впереди разработка и утверждение плана работы на год. В палате собрались активные ребята с большим опытом работы в общественных структурах. Таким образом, девятый созыв ОМП обещает быть деятельным и интересным.

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