Операция «Лето», или Поджигателям вход воспрещен

Пожарная охрана Озерка сообщает, что в Озерском городском округе проводится сезонно-профилактическая операция «Лето».

В рамках данной операции совместно с Управлением ГО и ЧС ОГО, а также МКУ «Озерское лесничество» реализовывается и контролируется создание противопожарных полос; очистка территорий предприятий и населённых пунктов от мусора и сухой травы; надлежащее содержание пожарных гидрантов и водоемов. Дополнительно обследуются детские оздоровительные лагеря, садоводческие объединения и другие объекты, подверженные угрозе природных пожаров.

Совместно с Администрацией ОГО организуются сходы граждан по вопросам пожарной безопасности поселков Бижеляк, Метлино, Новогорный, деревень Новая Теча и Селезни. При необходимости возможно введение на территории ОГО особого противопожарного режима, и ограничение посещения граждан лесных массивов.

Призываем жителей округа соблюдать осторожность в пожароопасный период! Не выжигать траву и тополиный пух. Костры и мангалы разводить в безветренную погоду, и подальше от всего, что горит, угли заливать водой. Не курить в неположенных местах, тщательно тушить окурки. Владельцам частных домов и садовых участков не сжигать мусор и листву, иметь на территории ёмкость с водой и огнетушитель. Любители попариться в баньке – будьте особо осторожны: следите за состоянием печи, не перекаливайте её!

Напоминаем, что нарушение требований норм и правил пожарной безопасности влечет установленную законом ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

СУ ФПС №1