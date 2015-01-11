17 апреля – День ветеранов Министерства внутренних дел России

Мало кто из российских граждан знает об этом дне, и еще меньше знают о той нелегкой, но очень нужной государству и народу службе и о людях, которые с честью и достоинством на протяжении многих лет стояли на страже законности, не считаясь со временем и семейным благополучием, а иногда ценою здоровья и своей жизни!

Каждый из тех, кто прошел путь этой нелегкой, но нужной государству службы, заслуживает гордое звание «Ветеран МВД России» за стойкость, честь и мужество! От всех действующих сотрудников полиции уважаемые ветераны, Вам низкий поклон.

И в этот знаменательный день от сотрудников Управления и себя лично желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!

С уважением,

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск

Сергей Ревякин