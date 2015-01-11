Кому закон не писан? УК отказываются делать перерасчет за ОДН

Лишение лицензий, дисквалификация и прокурорские проверки. Управляющие компании, отказывающиеся пересчитывать плату за ОДН, в ближайшее время столкнутся уже не просто с недовольством жильцов, а с серьезными санкциями.

В Общественную палату Челябинской области продолжают поступать обращения от жителей Челябинска. Люди жалуются на действия целого ряда управляющих компаний, которые отказываются осуществлять перерасчет за ОДН вопреки установленным правилам. Напомним, 2 марта Общественная палата региона уже проводила круглый стол, участие в котором приняли представители управляющих компаний Челябинска. На мероприятии министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц еще раз разъяснила руководителям УК правила корректного начисления платы за ОДН. Однако далеко не все компании произвели перерасчет. Суммы в квитанциях не уменьшились.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и наметить план действий по обеспечению надлежащей работы управляющих компаний, Общественная палата Челябинской области вновь провела круглый стол по этой теме.

Участие в мероприятии приняли представители Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области», прокуратуры региона, министерства тарифного регулирования и энергетики, Челябинской городской Думы, Законодательного Собрания, Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Челябинска, а также управляющих компаний. Открыл встречу председатель Общественной палаты Олег Дубровин.

Олег Дубровин: «Несмотря на все официальные разъяснения Минтарифа, управляющие компании не хотят ничего менять. В Общественную палату Челябинской области продолжают поступать обращения жителей Челябинска с жалобами на действия ряда управляющих компаний. Это ООО УК «Доверие 2-8», ООО УК «Ленинского района -1, 4, 7», ООО УК «Металлург», ООО УК «Заречье», УК ООО «ДЕЗ Калининского района». Таким образом социальное напряжение создается искусственно. Необходимо кардинальное решение проблемы. В частности, требуются меры прокурорского реагирования. Управляющие компании, которые нарушают действующее законодательство, должны быть наказаны».

Алексей Календарев, прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Челябинской области: «Обращений очень много. При этом значительную их часть вполне реально решить без привлечения надзорных органов. Для этого управляющим компаниям необходимо наладить диалог с жителями, лучше вести разъяснительную работу. Это поможет в сглаживании конфликтов. Однако, некоторые случаи действительно требуют вмешательства прокуратуры. Например, отдельные УК не перечисляют полученные за ОДН денежные средства в ресурсоснабжающие организации, а используют их по своему усмотрению. Практика привлечения к уголовной ответственности уже используется, есть осужденные в Магнитогорске».

Продолжают поступать обращения граждан и в Главное управление Государственной жилищной инспекции. На сегодняшний день в работе у специалистов 1039 жалоб. Начальник ГЖИ Олег Датских отметил, что управляющим компаниям, работающим вразрез с законом, грозит лишение лицензий и дисквалификация.

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц еще раз напомнила собравшимся о том, что оснований для роста платежей сегодня нет. Волна негодования по всей стране, в том числе и на Южном Урале, по поводу повышения платежей за ОДН поднялась в январе этого года. Именно тогда в силу вступило постановление о новой системе расчета платы за общедомовые нужды: ОДН были официально переведены из коммунальных услуг в жилищные. Управляющие компании, воспользовавшись тем, что некоторые нормы имеют двойное прочтение, стали включать в расчет платы по нормативу подвалы и чердаки. В результате площадь общего имущества резко увеличилась, а за ней и сумма в квитанциях.

На днях Минстрой России пообещал устранить разночтения в законодательстве, спровоцировавшие рост платежей за общедомовые нужды. В ближайшее время специалисты рассмотрят противоречивые нормы, которые дают возможность трактовать их не в пользу жильцов. А до тех пор, участники круглого стола призвали руководство управляющих компаний не использовать сложившуюся ситуацию в личных меркантильных целях.

Зам.руководителя Аппарата Общественной палаты

Челябинской области

Елена Шубина