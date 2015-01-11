13 апреля 2017г. в Каслях прошел отборочный тур XX Областного фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного».

В нем приняли участие города северной зоны Челябинской области – Кыштым, Карабаш, Нязепетровск, Касли, Верхний Уфалей, Снежинск, Черкаскуль и Озерск. Лучшие номера были исполнены на сцене ДК им И.М. Захарова, а в фойе дворца культуры расположилась выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества. Наш город представляли лауреаты Озерского конкурса людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу».

Творческая программа, в которую вошли лучшие номера городского конкурса, была яркой и динамичной, созвучна теме фестиваля «Твори, выдумывай, пробуй». Невероятно красивые работы, выполненные с любовью и усердием, украшали стенды и выставочные столы. Всего в областном отборочном этапе фестивале приняли участие 42 человека.

Творческая атмосфера царила в этот день везде, участники общались и делились впечатлениями. Конкурсная программа длилась с утра и до позднего вечера. Многие участники, уже давно знакомые, с удовольствием общались и поддерживали друг друга во время выступлений. Это мероприятие не оставило ни одного равнодушного, ведь на большую сцену выходили люди, которые смогли преодолеть проблемы, связанные со здоровьем, и еще раз доказали, что нет ничего невозможного, есть только большое желание творить и нести свет и добро в этот мир.

Результаты фестиваля будут подведены, когда пройдут отборочные туры по всем зонам Челябинской области. И нет сомнений, что представители Озерска будут в числе победителей, потому что все участники Областного фестиваля доказали себе и другим, что у людей с ограниченными возможностями здоровья поистине безграничны талант и творческие способности.

Юлия Волевач