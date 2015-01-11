«Девятка» столкнулась с мотоциклом на ул. Дзержинского

14 апреля 2017 года в 12 часов 04 минуты на улице Дзержинского, 35А водитель, управляя автомобилем ВАЗ – 2109, при повороте налево, не уступил дорогу мотоциклу марки «Кавасаки SRX», движущегося во встречном направлении прямо. В результате дорожно – транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения. ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!

- 0 +