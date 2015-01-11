Апрельская ностальгия

Хотите узнать рецепт вечной молодости? Побывайте на вечере вокального ансамбля «Апрель»! На сцене – всегда юные исполнительницы с молодыми, звенящими голосами, а ведь в этом году коллективу исполняется 39 лет! Руководитель ансамбля Заслуженный работник культуры России Людмила Черепкова делает ставку на связь поколений и времен. Значительная часть репертуара «Апреля» – популярные песни прошлых лет. Но что удивительно – участницы ансамбля (а им от 16 до 20 лет), абсолютные дети своего времени, с большим удовольствием исполняют эту музыку, открывая в ней свои сердца навстречу миру.

В свою очередную сольную программу музыканты включили песни Г. Пономаренко, Е. Крылатова, С. Никитина, А. Арсеева, Ю. Антонова, М. Блантера, М. Леонидова, Ю. Милютина, Я. Дубравина, В. Шаинского, М. Баска. Также прозвучат обработки народных славянских и негритянских песен.

Концерт состоится 19 апреля в 19.00 в концертном зале Озерского государственного колледжа искусств по адресу Космонавтов, 10.

Музыковед Анна Дейнега

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