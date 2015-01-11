С 15 апреля муниципальные автобусы работают по новому расписанию

Сокращение рейсов муниципального транспорта по ряду городских маршрутов особенно отразилось на транспортном обслуживании жителей округа в выходные и в вечернее время в рабочие дни.

– В настоящее время МП «УАТ» находится в тяжёлом финансовом положении, – пояснил данное решение директор МП «УАТ» Александр Лазуткин. – Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, на предприятии проводится комплекс мероприятий, разработан антикризисный план. К сожалению, одной из антикризисных мер стало сокращение муниципальных рейсов по городским маршрутам. Нам пришлось сократить те рейсы, которые для предприятия являются убыточными, то есть нет достаточного объёма пассажиропотока. К таким рейсам относятся утренние рейсы в период до 07:00 часов и вечерние рейсы после 18:00 часов.

В рабочие дни после 18:00 и до 23:00 часов мы сохранили движение маршрута №55, который охватывает старую и новую части города. До окончания учебного года по субботам МП «УАТ» продолжит обслуживание маршрутов №№ 3,5 и 6 с 7:00 до 19:00 часов. Анализ востребованности муниципального транспорта в воскресенье показал, что озерчане общественным транспортом пользуются мало, поэтому в этот день все городские маршруты, кроме маршрута №2, с линии были сняты.

Эта мера вынужденная, мне очень жаль, что пришлось пойти на такой шаг, но повторю, что решение было принято ради того, чтобы спасти предприятие.

Следует отметить, что МП «УАТ» не единственное предприятие, которое оказывает жителям города транспортные услуги. Многие маршруты обслуживаются коммерческими компаниями. Подвижным составом малой вместимости они смогут компенсировать отсутствие муниципальных автобусов на линии, чтобы озерчане могли ежедневно и своевременно пользоваться общественным транспортом.

Кроме того, в настоящее время достигнута договорённость с местным отделением «Союза садоводов России», и общественная организация вышла с предложением к коммерческой компании по организации дополнительных маршрутов для озерских садоводов. С 19 апреля для них будут работать три новых коммерческих маршрута. Маршрутные такси будут курсировать от КПП-2. Стоимость проезда –15 рублей. Два маршрута будут осуществлять перевозку пассажиров по круговому движению в двух направлениях – СНТ «Береговой» и СНТ «Рябинка» по следующим остановкам:

Газораздатка – СНТ «Лесное» - СНТ «Рябинка» - СНТ «Береговой» №14 - СНТ «Старт» №15 – СНТ «Уютное» №11 – «Новая Теча» - КПП-2 (отправление – каждые 20 минут). Третий маршрут каждый час будет отправляться в направлении СНТ «Осот», останавливаясь на въезде в садовое товарищество.

Справочно:

Автобус №55 объединяет несколько привычных для горожан маршрутов (№№ 5,6,7), он будет осуществлять перевозку пассажиров в рабочие дни с 19:00 до 23:00 часов с интервалом в один час, от КПП-2 на 45 минут, от пл. Курчатова на ровно по следующему маршруту:

От КПП-2 – мкр. Заозёрный – пляж Молодёжный (ул. Космонавтов) – ул. Космонавтов «Вечный огонь» – ДК «Маяк» – ул. Строительная сквер Ликвидаторов (д. №17) – ул. Кирова СК «Гранит» – пр. Победы ОТИ МИФИ – пр. Победы детская поликлиника – пр. Победы (старый ресторан) – ул. Колыванова (типография) – ул. Октябрьская КСК «Лидер» – пр. К.Маркса маг. «Русь» –пр. К.Маркса маг. «Мебельный» – ул. Дзержинского,53 –ул. Дзержинского,59 –б.Гайдара,4 –б. Гайдара – б. Гайдара,18 – б. Гайдара,26 – ул. Матросова (магазин №63) –ул. Дзержинского,32 – ул. Музрукова ДТДиМ – ул. Музрукова (маг. «Восход») – пл. Курчатова.

От пл. Курчатова – ул. Музрукова (маг. «Восход») – ул. Музрукова (профилакторий) –ул. Матросова (школа №33) – б. Гайдара,26– б. Гайдара,18 – б. Гайдара (гаражи) – ул. Монтажников,22 – ул. Октябрьская (городская поликлиника) – ул. Октябрьская (ГТС) – ул. Октябрьская КСК «Лидер» – ул. Блюхера(типография) – пр. Победы (лицей №23) – пр. Победы детская поликлиника – пр. Победы ОТИ МИФИ– ул. Герцена (школа №32) – ул. Кирова СК «Гранит» – ул. Строительная,22 – ул. Блюхера «Универмаг» – ул. Космонавтов «Вечный огонь» – ул. Космонавтов сквер Первостроителей – мкр. Заозёрный – КПП-2.

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