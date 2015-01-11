--- Госдума поддержала законы о противодействии подростковым суицидам Депутаты Государственной Думы проголосовали в первом чтении за пакет законопроектов, связанных с ужесточением ответственности за склонение детей к суициду. По словам одного из авторов этих законов, депутата от Челябинской области Владимира Бурматова, принятые нормативные акты позволят привлекать к уголовной ответственности администраторов так называемых сетевых «групп смерти», организаторов суицидальных сообществ в интернете и смертельно опасных игр. Владимир Бурматов подчеркнул, что за предложенные законопроекты Дума проголосовала единогласно. «При голосовании за пакет наших законов не воздержался и не проголосовал против ни один депутат. Они были одобрены единогласно, всеми фракциями. Это подтверждает актуальность и своевременность предложенных нами мер», - отметил депутат. Парламентарий рассказал, что из законопроектов ужесточает ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства. Это касается и администраторов так называемых сетевых «групп смерти». Второй законопроект направлен на создание комплекса мер по выявлению преступлений, связанных с доведением или склонением детей к самоубийствам, а также на профилактику суицидального поведения. Законопроекты были поддержаны Правительством и профильными комитетами. Ранее все предложенные меры обсуждались и были поддержаны на заседании специальной рабочей группы с участием депутатов и экспертов. Парламентарий отметил, что обсуждение данных законопроектов было проведено и в Челябинской области, в рамках круглого стола региональной Общественной палаты. «Детское и подростковое самоубийство всегда вызывает ужас у окружающих. Глубоко убежден, что лучший способ избежать трагедии – это быть своему ребенку лучшим другом, больше с ним общаться, искренне интересоваться тем, что его волнует. Однако на уровне законодательной власти тоже необходимо принимать меры. Мы поддерживаем инициативы Владимира Бурматова, в том числе – по ужесточению ответственности за склонение детей к самоубийствам, по необходимости вернуть в школы детских психологов, открыть центры психологической помощи подросткам в каждом муниципалитете региона и возобновить бесплатное обучение специалистов этой области», - подчеркнул председатель общественной Палаты Челябинской области Олег Дубровин. В настоящее время в реестр запрещенных сайтов включено 60166 записей. Из них только в 2016 году в реестр включено 4751 записей с запрещенной информацией о способах совершения самоубийства и призывов к их совершению. Вместе с тем, по словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, были необходимы новые эффективные меры работы по данной информации, так как сразу после включения в Реестр и блокирования страниц с «группами смерти» появляется новый сайт с тем же самым содержанием. Учитывая сложившуюся ситуацию, авторы законопроектов внесли изменения в законодательство в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» устанавливает процедуру обязательного информирования Роскомнадзором органов внутренних дел для оперативного реагирования и проведения необходимых процессуальных проверочных мероприятий по фактам распространения запрещенной информации по признакам уголовно-наказуемых деяний. «Совершенно очевидно, что помимо блокировки преступного контента должна существовать процедура оперативного выявления конкретных лиц, распространяющих преступную информацию, пресечения их деятельности и привлечения к ответственности», - подчеркивает депутат. В законопроекте «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» устанавливается отдельная уголовная ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие суициду, предусматриваются специальные меры ответственности за действия, направленные на широкий круг лиц. В этом случае уголовная ответственность будет наступать даже при отсутствии признаков доведения до самоубийства. Оба законопроекта были поддержаны единогласно в первом чтении и в настоящий момент проходят процедуру подготовки к рассмотрению Госдумой во втором чтении. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/gosduma-podderzhala-zakony-o-protivodeystvii-podrostkovym-suicidam-38179 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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