Борис Дубровский обсудил с руководством «Росатома» вопросы создания ТОСЭР в ЗАТО

Тема получения статуса территорий опережающего социально-экономического развития в закрытых административных территориальных образованиях стала ключевой на встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и руководителя управления по работе с регионами государственной корпорации «Росатом» Андрея Полосина.

«Нам нужно в кратчайшие сроки снять существующие юридические противоречия и двигаться вперед, – заявил Борис Дубровский. – Во время рабочей поездки в Озерск я увидел, что инвесторы ждут. Десять проектов у потенциальных резидентов ТОСЭР находятся в высокой стадии проработки. Рассчитываю, что совместно с госкорпорацией «Росатом» мы выработаем «дорожную» карту по получению закрытыми городами статусов ТОСЭР».

Заявка на получение Озерском статуса территории опережающего социально-экономического развития была подана еще в 2015 году, сразу же после выхода соответствующих поправок в федеральном законодательстве. Продвижение инициативы по созданию в Озерске ТОСЭР замедлилось в связи с юридической сложностью, связанной с тем, что города присутствия Госкорпорации «Росатом» одновременно имеют статус моногородов и являются закрытыми административно-территориальными образованиями. Подобная ситуация касается не только Озерска, но и Снежинска и Трехгорного.

«Мы признательны за то внимание, которые вы уделяете развитию ЗАТО, поддерживаете их на протяжении всех лет вашей работы в качестве губернатора, – отметил Андрей Полосин. – Моногорода понимают, что именно благодаря вам решаются многие вопросы. То внимание, которые вы уделяете этой правовой коллизии, для нас тоже важно. Мы занимаемся этим вопросом по поручению Президента РФ, что для нас крайне важно сохранить ЗАТО как территории, где сконцентрированы производства, компетенции, люди, которые в состоянии решать задачи, поставленные государством. Мы так же, как и вы, ждем, что этот вопрос можно будет решить без отказа от статуса моногородов, и понимаем, что только совместная работа может дать результат. Готов в полном объеме информировать вас о продвижении вопроса и взаимодействовать с правительством Челябинской области».

Андрей Полосин сообщил также, в ближайшее время на федеральном уровне планируется совещание, на котором будут рассмотрены вопросы, связанные с устранением существующих противоречий в статусах.

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