Премьера документального фильма «Равная величайшим битвам»

3 и 4 мая в 13-00 в читальном зале Центральной городской библиотеки Озёрска состоится премьерный показ документального сериала «Равная величайшим битвам» кинокомпании «СНЕГА» (г. Екатеринбург), посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фильм представят его создатели – исполнительный продюсер и режиссёр Андрей Витальевич Титов и автор сценария, писатель, литературный критик Валентин Петрович Лукьянин.

Четыре фильма – четыре урока о военном Урале. О наших дедушках и бабушках. О времени. О нас.

Четырехсерийный фильм рассказывает об эвакуации на Урал заводов и фабрик из европейской части страны. Всего в годы войны на Урал было эвакуировано 667 предприятий.

Часть сюжетов фильма снималась в Озёрске.

Работа уральских кинематографистов уже отмечена несколькими наградами: Гран-при Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж», главный приз фестиваля «Человек и война» и других.

Фильм снят при государственной финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и содействии Полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

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