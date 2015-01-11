Первое командное место на Спартакиаде учащихся Челябинской области по тяжелой атлетике

С 7 по 10 апреля 2017 в городе Магнитогорске проходила Спартакиада учащихся Челябинской области по тяжелой атлетике. Город Озёрск на этих соревнованиях представляла команда МБУ ДО «ДЮСШ» отделение тяжёлой атлетики тренера Лысенко Сергей Александрович, Поляков Николай Владимирович. В упорной борьбе команда города Озерска завоевала первое командное место по Челябинской области.

Победителями и призерами стали:

Булаева Анна – 1 место (школа №30)

Рафикова Юлия - 2 место (школа№30)

Кондратенко Леонид - 1 место (школа.№29)

Кондратенко Данил – 1 место (школа.№29)

Точилашвили Максим - 3 место (школа №21)

Кокшаров Савелий - 3 место (школа№33)

Неоценимый вклад в борьбе за командное место внесли :

Саитов Илья (школа№24)

Кулик Данил (школа№38 )

Нуриев Владислав ( школа№34)

Плаксин Григорий (школа№21)

Иванов Максим (лицей №23)

Все без исключения улучшили свои результаты!

Слова благодарности администрации МБУ ДО ДЮСШ города Озёрска за помощь в организации поездки!

Поздравляем спортсменов и тренеров! Желаем новых побед!

Дмитрий Бдехов