К счастью единения – через «Театральный портал»!

В театре драмы и комедии «Наш дом» шум, гам и тарарам. Солнечное апрельское настроение наполняет своды просторного театрального фойе. Сияние улыбок, легкое волнение, ожидание какой-то счастливой неизвестности – что-то сейчас начнется? Всех пригласили на финальную игру «Театральный портал». Учащиеся разных школ с любопытством косятся на соперников, каждой команде очень хочется победить, так сказать, отстоять честь школы, но что же такое сейчас начнется – до конца никому не понятно. Интригу организаторы держали в секрете до последнего.

Впрочем, собравшиеся в этот день в театре «Наш дом» школьники и их учителя – отнюдь не новички в театре. Все они – участники проекта «Театральный класс». Учебный год 2016-2017 для всех этих ребят и их педагогов был особенным. Все они прошли через программу театральных встреч: беседы, экскурсии по закулисью, походы на спектакли, обсуждения, викторины, встречи с артистами, актерские тренинги. В проекте принимали участие и малыши (2-е классы Лицея №23, школы №25, 4-й класс школы №27), и старшеклассники (седьмые классы Лицея №39, девятые – из школы №29, десятиклассники школы №21, 38).

С каждым классом складывалась какая-то своя, особенная история. Практически для всех малышей театр – хорошо знакомая территория. Нередки походы в театр с классом, а счастливчики (к сожалению, как выяснилось, далеко не все) регулярно приходят в театр всей семьей. А вот для многих старшеклассников знакомство с театром приходилось начинать практически с нуля, а на вопрос: «Ходите ли в театр?» порой был ответ: «Мы же все время учимся». Тем интереснее было погружение в удивительный, полный открытий мир! Были на этом пути радость и удивление, желание возразить и поспорить, интересные обсуждения и множество новых замечательных знакомств!

Финальная игра в театре «Наш дом» стала для ребят своего рода экзаменом и, в то же время, большим праздником. Театральное искусство – это, прежде всего, игра, импровизация и чувство юмора. На этих принципах и были построены все этапы игры. И это далеко не все качества, которые потребовались участникам. В конкурсе сценаристов, например, потребовалось включить фантазию – важнейшая вещь для театра! Костюмерам пришлось проявить расторопность и находчивость, сценографы должны были за три минуты создать из некоего набора реквизита и декораций царский трон, восточный базар или подводное царство, а музыканты, судорожно роясь в корзинке с музыкальными прибамбасами, срочно искали там шум моря или дыхание хомячка. И дети справлялись, порой весьма изобретательно!

Шуму было на весь театр и, временами казалось, на весь Озерск. На наших глазах рождались звезды. В общей атмосфере веселья и доброжелательности, незаметно для всех сложилась одна большая команда. Уже никому не мешала разница в возрасте, растворились в игровом пространстве различия между школами. Итогом праздника явилась постановка одного общего на всех спектакля с участием победителей всех состоявшихся конкурсов. И это еще одно, главнейшее свойство Театра – умение объединять людей в едином порыве. Как чудо рождения аплодисментов в зрительном зале, полном незнакомых друг с другом людей.

А на следующий день состоялась сумасшедшая и безалаберная церемония закрытия «Театрального портала», на которой похитили прямо со сцены начальника Управления образования Любовь Горбунову, уводили в неизвестном направлении учителей, детей и даже родителей, а, главное, говорили друг другу бесконечные слова благодарности!

Программа «Театральный класс», о которой говорилось выше, - лишь малая часть большого замечательного совместного начинания театра «Наш дом» и Управления образования ОГО. Сверхзадача проекта – объединить театр и школы в одну большую дружную семью, перевернуть привычное представление о театральном искусстве, изменить мировоззрение и поведение ученика в театре, школе, дома.

Юлия Клепикова