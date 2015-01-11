К счастью единения – через «Театральный портал»!

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УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

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С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

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| Новости » Культура

К счастью единения – через «Театральный портал»!

В театре драмы и комедии «Наш дом» шум, гам и тарарам. Солнечное апрельское настроение наполняет своды просторного театрального фойе. Сияние улыбок, легкое волнение, ожидание какой-то счастливой неизвестности – что-то сейчас начнется? Всех пригласили на финальную игру «Театральный портал». Учащиеся разных школ с любопытством косятся на соперников, каждой команде очень хочется победить, так сказать, отстоять честь школы, но что же такое сейчас начнется – до конца никому не понятно. Интригу организаторы держали в секрете до последнего.

Впрочем, собравшиеся в этот день в театре «Наш дом» школьники и их учителя – отнюдь не новички в театре. Все они – участники проекта «Театральный класс». Учебный год 2016-2017 для всех этих ребят и их педагогов был особенным. Все они прошли через программу театральных встреч: беседы, экскурсии по закулисью, походы на спектакли, обсуждения, викторины, встречи с артистами, актерские тренинги. В проекте принимали участие и малыши (2-е классы Лицея №23, школы №25, 4-й класс школы №27), и старшеклассники (седьмые классы Лицея №39, девятые – из школы №29, десятиклассники школы №21, 38).

С каждым классом складывалась какая-то своя, особенная история. Практически для всех малышей театр – хорошо знакомая территория. Нередки походы в театр с классом, а счастливчики (к сожалению, как выяснилось, далеко не все) регулярно приходят в театр всей семьей. А вот для многих старшеклассников знакомство с театром приходилось начинать практически с нуля, а на вопрос: «Ходите ли в театр?» порой был ответ: «Мы же все время учимся». Тем интереснее было погружение в удивительный, полный открытий мир! Были на этом пути радость и удивление, желание возразить и поспорить, интересные обсуждения и множество новых замечательных знакомств!

Финальная игра в театре «Наш дом» стала для ребят своего рода экзаменом и, в то же время, большим праздником. Театральное искусство – это, прежде всего, игра, импровизация и чувство юмора. На этих принципах и были построены все этапы игры. И это далеко не все качества, которые потребовались участникам. В конкурсе сценаристов, например, потребовалось включить фантазию – важнейшая вещь для театра! Костюмерам пришлось проявить расторопность и находчивость, сценографы должны были за три минуты создать из некоего набора реквизита и декораций царский трон, восточный базар или подводное царство, а музыканты, судорожно роясь в корзинке с музыкальными прибамбасами, срочно искали там шум моря или дыхание хомячка. И дети справлялись, порой весьма изобретательно!

Шуму было на весь театр и, временами казалось, на весь Озерск. На наших глазах рождались звезды. В общей атмосфере веселья и доброжелательности, незаметно для всех сложилась одна большая команда. Уже никому не мешала разница в возрасте, растворились в игровом пространстве различия между школами. Итогом праздника явилась постановка одного общего на всех спектакля с участием победителей всех состоявшихся конкурсов. И это еще одно, главнейшее свойство Театра – умение объединять людей в едином порыве. Как чудо рождения аплодисментов в зрительном зале, полном незнакомых друг с другом людей.

А на следующий день состоялась сумасшедшая и безалаберная церемония закрытия «Театрального портала», на которой похитили прямо со сцены начальника Управления образования Любовь Горбунову, уводили в неизвестном направлении учителей, детей и даже родителей, а, главное, говорили друг другу бесконечные слова благодарности!

Программа «Театральный класс», о которой говорилось выше, - лишь малая часть большого замечательного совместного начинания театра «Наш дом» и Управления образования ОГО. Сверхзадача проекта – объединить театр и школы в одну большую дружную семью, перевернуть привычное представление о театральном искусстве, изменить мировоззрение и поведение ученика в театре, школе, дома.

Юлия Клепикова

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

К счастью единения – через «Театральный портал»!

Ключевые теги: театральный портал.

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