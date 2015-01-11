Число зарегистрированных в системе ГТО южноуральцев превысило 150 тысяч

Количество жителей Челябинской области, зарегистрированных на официальном сайте комплекса ГТО, впервые превысило 150 тысяч, сообщает министерство спорта. Напомним, регистрация на официальном сайте комплекса – это первый шаг на пути к получению знака отличия ГТО. Именно на официальном сайте граждане могут получить свой уникальный идентификационный номер (УИН) и доступ в личный кабинет, куда будут выгружены все результаты пройденных испытаний. «То, что количество зарегистрированных буквально ежедневно растет – это для нас реально очень важный показатель. Это значит, что люди изъявляют желание, стремятся проверить себя, свое физическое состояние − отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. – На сегодняшний день по показателю зарегистрированных пользователей мы входим в десятку лидеров и находимся на 9 месте в стране». Добавим, с 2017 года в регионах стартовал третий этап внедрения комплекса ГТО, где выполнить нормативы могут абсолютно все возрастные категории от 6 до 70 лет и старше. На сегодняшний день количество южноуральцев, приступивших к выполнению нормативов (выполнен хотя бы один вид испытания), составило 33 тысячи человек. А количество выполнивших все необходимые для знака отличия нормы – почти 6, 5 тысяч. С полным списком центров тестирования Челябинской области можно ознакомиться на сайте регионального оператора ГТО dirgto.ru в разделе «Комплекс ГТО». Для справки: Проверка на «готовность к труду и обороне» вновь стала общегосударственной задачей после подписания президентом Владимиром Путиным в 2014 году указа о возрождении движения. В Челябинской области по поручению губернатора Бориса Дубровского в 2015 году было открыто 50 центров тестирования ГТО, а также создана дирекция спортивно-массовых мероприятий и ВФСК ГТО, ставшая региональным оператором комплекса. С 1 января 2017 года официально нормы ГТО могут выполнять все возрастные группы от 6 до 70 лет и старше.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chislo-zaregistrirovannyh-v-sisteme-gto-yuzhnouralcev-prevysilo-150-tysyach-38249