Детский теннис – «красный», «оранжевый», «зеленый»

22-23 апреля в КСК «Лидер» прошли соревнования по мини-теннису среди детей по программе 10S «Красный мяч» (5-7 лет), «Оранжевый мяч» (7-8 лет), «Зеленый мяч» (9-10 лет). В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из клубов «КЛИВТ» (тренеры О. А. и Я.О. Горяйновы) и «Мастер» (тренер А.В. Тарасов). Все встречи были интересны. Красивые розыгрыши поддерживались аплодисментами главных болельщиков – родителей, бабушек и дедушек.

Результаты соревнований:

I группа – «Красный мяч»:

1 место – Кустов Матвей, («Мастер»)

2 место – Гилязова Арина, д/к 58 («КЛИВТ»)

3 место – Валеев Константин, шк. № 23 («Мастер»)

II группа – «Оранжевый мяч»

1 место – Алексеев Арсений, д/к 47 («Мастер»)

2 место – Семкин Александр, шк. № 33 («КЛИВТ»)

3 место – Филина Софья, шк. 29 («КЛИВТ»)

III группа – «Зеленый мяч»

1 место – Ахлестина Ксения, шк. № 33 («КЛИВТ»)

2 место – Овчинникова Софья, шк. № 33 («КЛИВТ»)

3 место – Семкин Александр, шк. № 33 («КЛИВТ»)

Праздник детского тенниса состоялся! Спасибо родителям, Горбатовской Виктории, Бочаровой Владиславе за помощь в судействе.

Поздравляем всех участников турнира! Желаем дальнейших побед!

Председатель федерации тенниса ОГО А. Лисицын

Методисты МБУ Арена