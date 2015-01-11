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| Новости » Спорт

Волейбольные успехи озерчанок. Блеск с горьким привкусом

Минувшие выходные выдались для представительниц озёрского женского волейбола весьма насыщенными. Напряжённой борьбой, игровым азартом и, что приятно, положительными эмоциями.

Девушки 2000 г.р. и младше в Челябинске сражались за медали XVI Спартакиады учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала». Десять команд: волейболистки Челябинска и Магнитогорска, а также представительницы четырёх территорий области, занявшие в своих зонах 1 и 2 места, встретились в финале.

Команды были поделены на две группы. «Слепая» жеребьёвка определила нас в группу с челябинским «Метаром». Чтобы добраться до финальной части турнира и вступить в борьбу за медали, мы должны были обыграть сильные команды из Каслей, Усть-Катава и Троицка. Победить «Юность-Метар», чемпионок России, никому в нашей области пока не удаётся.

С Троицком «разобрались» быстро – 25:2, 25:2. И вовсе не потому, что команда соперниц была слабой. Просто озерчанки не дали разыграться высокорослым троицким спортсменкам, владеющим хорошим блоком и неплохо действующим в нападении.

Во втором матче в пятницу мы встретились с «Метаром». Выйти из «десятки» в играх с этой командой считается удачей… Поэтому поражение 0:2 не сильно нас расстроило.

А в субботу два напряжённых матча окончились со счётом 2:0 в нашу пользу. Обыграв своих неизменно неудобных соперниц из Усть-Катава и отлично подготовленных соседок из Каслей, мы заняли второе место в группе.

В полуфинале вышли на Магнитку, в своей группе победившую команды Златоуста, Еткульского, Брединского и Красноармейского районов. Волейболистки Магнитогорска обладают мощным нападающим ударом и силовой подачей. А у нас, как назло, в первой партии игра не заладилась. Только в концовке удалось догнать соперниц, но чуть-чуть не повезло, в итоге 23:25 не в нашу пользу. Зато во втором сете удалось исправить ошибки, противопоставить нападению с высоких передач грамотный блок, скоростные атаки и эффектные обманные удары. Соперницы были просто ошарашены. Решающая партия. Смена сторон 8:3. И заслуженная победа!

Пришлось во второй раз встречаться с челябинками в игре за 1-2 место. Мы постарались, оказали «мастерицам» достойное сопротивление, но вновь уступили.

Но ведь мы стали «серебряными»! А в своей группе городов заняли первое место.

Не зря отрабатывали на тренировках комбинации в нападении игровые пары Яна Грунина - Катя Бочарникова и Алеся Миляева - Настя Белоусова – именно скоростные атаки принесли успех озерчанкам, уступающим по ростовым данным большинству команд. Отличилась во всех элементах игры юная доигровщица Алёна Клементьева, продемонстрировав по-настоящему взрослую игру. Хорошо сыграла и её подруга тринадцатилетняя Света Волкова. Отчаянно билась в защите «либеро» Анастасия Вепрева. Именно благодаря её самоотверженным действиям удавались нам «прострелы», «зоны» и «кресты» (названия волейбольных комбинаций). Две Елизаветы – Тищенко и Цевелёва – не подвели подруг, приложив максимум усилий для победы команды. Молодцы, девчонки! Порадовали зрителей и тренеров организованной, слаженной игрой, поистине интеллектуальным волейболом.

Но, если для младших девушек второе место в финале Спартакиады явилось достойным завершением сезона, то у старших озёрских волейболисток борьба ещё впереди. Сборная Озёрска, как уже сообщалось, выиграла первый тур зональных соревнований в Усть-Катаве. Необходимо было подтвердить свой уровень во втором туре. Соревнования совпали по срокам со спартакиадным финалом. Они проходили 21-23 апреля в Кыштыме. Нам пришлось увезти с собой в Челябинск основную связку сборной Алесю Миляеву. И «универсальная» Арина Литвинова не смогла участвовать во втором туре. Да и тренеру не удалось «разорваться на части» – пришлось ехать на финал с младшенькими, отправив «старших дочек» в самостоятельный полёт. И они под руководством Елены Дородневой прекрасно справились с поставленной задачей. Показав максимальный результат – десять побед в десяти играх двух туров – озерчанки вышли в финал Чемпионата области. Соревнования состоятся в мае. Так что, в отпуск ещё рано, придётся нам поработать на тренировках и постараться собраться с силами после напряжённого сезона. Состав озёрской сборной, победивший во втором туре: капитан – Кристина Сапунова, «либеро» команды – Елена Поликарпова, связующие – Елена Болотова и Юлия Речкалова, центральные – Марина Колясина и Анастасия Парфёнова (Долгова), успешно сыгравшие и в «тройке» и в «четвёрке» Валерия Изотова, Анна Окунева и Дарья Шмелькова, а также проявившая универсальные способности Дина Худякова. Благодарность и заслуженные поздравления Елене Дородневой, отлично исполнившей роль тренера. Спасибо Сергею Ивановичу Родину за время, предоставленное в КСК «Лидер» для тренировок озёрской сборной, а также за приобретённую форму и мячи.

Говоря об успехах озёрских волейболисток всё-таки нельзя не упомянуть следующее обстоятельство. Поездки на соревнования для детей обеспечивает ДЮСШ, заказывая транспорт, внося плату за проживание, и лишь на питание родителям приходится выделять деньги. Спасибо!

А вот волейболистки женской сборной города Озёрска, в том числе и сегодняшние школьницы и студентки, вынуждены сами оплачивать поездки. Только стартовый взнос взял на себя город, потратив на команду целых пять (!!!) тысяч. Да, мы вышли в финал, ура! Но сколько грусти в этом самом «ура!»: далеко не все спортсменки в состоянии забрать из семейного бюджета очередную немаленькую сумму на проезд, проживание и хотя бы скромное «поесть». А ведь нагрузка на их плечи ложится нешуточная: дальняя дорога плюс пять игр из пяти партий за три дня (те, кто соревновался, поймут – это серьёзно!). Каждая волейболистка уже потратила на две поездки практически столько же рублей, сколько выделил родной город на всю команду.

Уважаемые руководители ОГО, неужели Вы не заинтересованы в том, чтобы рос престиж Озёрска на областном уровне? Кто, если не Вы? Кто поддержит спортсменок, которые находят возможность после работы, отложив домашние дела и занятия с детьми, приходить на тренировки и отстаивать честь города на соревнованиях. Озёрская женская сборная по волейболу, с блеском победившая в двух турах зональных соревнований, обращается к Вам: окажите финансовую помощь в поездке на финал. Надеемся, что наша просьба не останется без Вашего внимания.

Тренер высшей категории по волейболу Алла Макеева

Волейбольные успехи озерчанок. Блеск с горьким привкусом

Волейбольные успехи озерчанок. Блеск с горьким привкусом

Волейбольные успехи озерчанок. Блеск с горьким привкусом

Волейбольные успехи озерчанок. Блеск с горьким привкусом

Волейбольные успехи озерчанок. Блеск с горьким привкусом

Ключевые теги: волейбол.

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