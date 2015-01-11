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Открытый Суперкубок ОГО по мини-футболу. Какой же Кубок без пенальти?

Вот и остался позади очередной городской мини-футбольный сезон, который по традиции завершает Суперкубок. Участие в нем приняли все без исключения команды, начиная с Первой лиги. Конечно же, было бы наивным надеяться кому-то из них добраться до финальной части, но то, что все матчи с их участием прошли в упорной и бескомпромиссной борьбе – факт налицо.

Честно говоря, коллективы, расположенные «по ранжиру» в итоговых таблицах, показали аналогичный результат и в кубковых баталиях. Это говорит о том, что нынешняя формула проведения чемпионата является наиболее оптимальной для выявления равных по силам команд, которым играть между собой намного интересней, чем с более слабыми или более сильными соперниками. Но вернемся к самым, на наш субъективный взгляд, интересным и интригующим поединкам Суперкубка.

Спартак-2 – ФК Касли 1-4. Каслинцы, сбросившие обороты в конце чемпионата, чуть не остались без медалей, но ценой невероятных усилий смогли занять третью призовую строчку в Высшей лиге, уступив серебро как раз дублю кыштымского «Спартака», проиграв по ходу турнира им обе встречи. Красно-белые, как всегда, выставили на игру две полноценные четверки. Против них на паркет вышли, как поется в одной известной спортивной песне, «великолепная пятерка и вратарь».

То, что голкипер каслинцев М.Козленко может творить чудеса в воротах, мы не раз убеждались по ходу чемпионата, вот и в этой встрече он доказал, что является одним из сильнейших вратарей «Вышки». Почувствовав за собой надежный тыл, нападающие ФК Касли М.Лепаловский и И.Зацепин могли позволить себе даже чуть-чуть импровизации в атакующих действиях, что в итоге вылилось, извините за тавтологию, в двух дублях на двоих.

Переломным моментом в игре стало удаление Л.Поправко, который заменил вратаря «Спартака» и стал подключаться в роли пятого полевого игрока к атакам своей команды. После очередной ошибки в передаче и перехвата мяча соперником, он был вынужден сыграть руками за пределами штрафной площади, чтобы остановить летящий в пустые ворота мяч. Все это произошло за пять минут до финального свистка при счете 3-1 в пользу каслинцев, и такая временная передышка при игре в неполных составах позволила им без труда довести матч до победы.

Авангард – Сокол 6-6 (пенальти 1-3). Два раза по ходу этого матча снежинцам удалось сделать «камбэк», сперва они забили два мяча, отыгравшись в начале второго тайма со счета 1-3.

Но то, что сотворила эта команда за три минуты до окончания второго, иначе, как спортивным подвигом не назовешь! Уступая со счетом 3-6, «Сокол» в течение 180 секунд, беспрерывно атакуя, заменив голкипера на пятого полевого, сумел перевести матч в серию пенальти. Героем встречи, ни в коей мере не исключая заслуги всей снежинской команды, можно смело назвать А.Русанова, забившего 5 мячей, из которых три подряд - в концовке игры.

Обескураженные таким поворотом хода матча татышские футболисты не смогли должным образом настроиться на пробитие шестиметровых, и в первой же попытке голкипер снежинцев без особого труда отразил удар А.Сиринова. Все остальные попытки с той и другой стороны были успешными, в итоге «Сокол» идет дальше, а «Авангард», бывший в шаге от победы, должен извлечь из этого урок на всю жизнь, что матч заканчивается только с финальным свистком. Кстати, следующий обзор как раз об этом.

Факел – Энергия 4-3. Одни из самых амбициозных и технически подготовленных команд Суперлиги, но которым, опять же на наш взгляд, не хватает психологической устойчивости и мотивировки. Тем не менее, любая из них способна в определенный момент собраться и показать очень достойный футбол.

Так сложилась турнирная сетка, что эти команды встретились на предварительной стадии, хотя по силам и состоятельности это мог быть и достойный финал Суперкубка. Все мячи, кроме решающего, были забиты в первом тайме. Новогорненцы, ведя с комфортными +2, не сумели сдержать натиск «Энергии» с подключением к атакам голкипера А.Кирина в концовке, пропустив третий мяч за секунду до сирены.

Впервые в этом чемпионате гол был забит прямым ударом с углового. Каким образом А.Лырчиков сумел исполнить столь потрясающий удар, остается загадкой до сих пор, а вот голкипер «Факела» и сборной города Д.Колычев, в целом неплохо отстоявший весь турнир, может записать эту нелепость в свой архив, чтобы больше таких ошибок не повторять.

Второй тайм, на удивление, оказался почти безголевым. «Энергия» не стала рисковать с подключением «пятого полевого», оставив голкипера в воротах, да и «Факел», в основном, сосредоточился на игре в защите. Поэтому нельзя сказать, что второй отрезок игры оказался скучным, но в сравнении с первым, не совсем зрелищным.

До финальной сирены, извещающей о серии пенальти, оставалось ровно три секунды. «Факел» перейдя на половину соперника, получил право после аута ввести мяч с правой бровки. Последовала разрезающая передача на Д.Юдина, и тот, окруженный со всех сторон защитниками «Энергии», сумел в падении протолкнуть мяч мимо вратаря. В боксе есть такое понятие «грогги». Грогги (от англ. groggy — пьяный, непрочный) — одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах боксера, после получения им удара в подбородок. Проходит быстро, но боксер на короткое время теряет боеспособность. Рефери останавливает бой (команда «стоп!») и ведет счет до 8. Если боксер после счета 8 не восстановил своей боеспособности, то рефери продолжает считать до 10, и боксеру засчитывается поражение нокаутом. Так вот, в этой ситуации, времени на восстановление боеготовности «Энергии» совсем не осталось…

Итак, по итогам предварительных игр, до ¼ финала, который состоится в четверг 27 апреля в спортивном комплексе «Лидер», добрались четыре команды («Фортуна» и «МИФИ» снялись с розыгрыша Суперкубка в силу различных причин). Новогорненский «Факел» первым встречается в 19.00 со снежинским «Соколом», а после них в 20.30 спасатели из Новогорного «Эмерком» с ФК Касли. Победителей ждут соответственно кыштымский «Спартак» и победитель чемпионата озерский «Технезис». Онлайн вещание на сайте Озёрск.ру.

Полуфиналы пройдут 7 мая, а финал и церемония награждения по итогам футбольного сезона 2016-2017 8 мая в спортивном комплексе «Лидер».

Полный обзор чемпионата со статистикой и оценкой команд будет предоставлен любителям мини-футбола после окончания Суперкубка. Принимаются заявки от команд для выступления в летнем футболе на стадионе «Авангард».

Еще одна приятная новость прилетела к нам из Смоленска, где проходил финальный этап Чемпионата России по мини-футболу среди команд Высшей лиги. Серебряные медали и право выступать в следующем сезоне в Суперлиге России завоевала команда Ямал-ДЮСШ из Нового Уренгоя, в составе которой выступает, как играющий тренер вратарей, озерчанин Антон Дериш. Поздравляем от всей души и рады, что он в этом сезоне смог продемонстрировать свое мастерство перед городскими болельщиками!

Озерская городская общественная организация «Федерация футбола»

Открытый Суперкубок ОГО по мини-футболу. Какой же Кубок без пенальти?

Ключевые теги: мини-футбол.

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