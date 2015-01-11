Ремонт без рубля

Вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, согласно которым устанавливается приоритет направления на ремонт перед денежной выплатой. Это так называемое натуральное возмещение ущерба.

В случае аварии страховщики будут возмещать ущерб ремонтом автомобиля. Фото: DepositphotosВ случае аварии страховщики будут возмещать ущерб ремонтом автомобиля.

Как страховщики будут работать в соответствии с этими поправками? Чем это грозит автовладельцам? А так же каких еще реформ автогражданки стоит ожидать в ближайшее время? На эти и другие вопросы в редакции "Российской газеты" ответили директор департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, заместитель директора департамента финансовой политики министерства финансов Вера Балакирева и исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Игорь Жук напомнил, что несмотря на то, что закон вступает в силу, натуральное возмещение одномоментно не наступит. Ведь закон распространяется только на новые договоры, заключенные после 28 апреля. Для действующих договоров условия остаются прежними. Поэтому переход к натуральному возмещению будет постепенным, а оценить эффект от него можно будет только через полгода.

По словам Евгения Уфимцева, воспользоваться ремонтом смогут только 30 процентов от всех застрахованных. Надо также понимать, что выплата деньгами сохранится. Ее получат в том случае, если стоимость ремонта превышает лимит выплаты по ОСАГО, если автомобиль восстановлению не подлежит, если автовладелец получил тяжелые травмы или погиб. Также страховщик заплатит деньгами, если не сможет обеспечить ремонт. Например, у него нет сервиса, удовлетворяющего условиям закона.

Игорь Жук напомнил: если страховая компания не будет справляться, на нее будут жалобы, то помимо наложения санкций в виде штрафов Центробанк может отлучить ее от натурального возмещения. И ей придется по старинке расплачиваться деньгами. А это грозит новым столкновением со страховыми мошенниками.

- Нам важны не санкции, а качество услуг, - добавил Игорь Жук.

Каким образом страховщик возместит ущерб, если в аварии пострадали два автомобиля, один из которых застрахован после 28 апреля, а другой - до?

По словам Евгения Уфимцева, на этот вопрос Центробанк уже дал ответ в своем разъяснении. Если после аварии возможно прямое возмещение ущерба, то есть в аварии пострадали только два автомобиля, нет пострадавших и споров по обстоятельствам, то пострадавший идет к своему страховщику. И если у него новый полис, то он будет направлен на ремонт. Если старый - то возможна выплата.

Если в аварии пострадало несколько автомобилей, то прямое возмещение ущерба невозможно. И здесь все зависит от того, какой полис у виновника. Если новый, то пострадавший получит ремонт. Если старый - деньги.

Кстати, через 180 дней прямое возмещение ущерба будет возможно и в случае, если в аварии пострадали несколько автомобилей.

По мнению Евгения Уфимцева, с 28 апреля автовладельцам надо поменять мировоззрение и внимательно относиться к выбору страховщика. Ведь именно к своему страховщику в большинстве случаев им придется обращаться в случае аварии. И перед заключением договора ОСАГО надо тщательно изучить список сервисов, с которыми у страховщика заключены договоры на обслуживание.

Впрочем, в перспективе ОСАГО ждут и другие новые перемены. По словам Веры Балакиревой, сейчас минфин разрабатывает несколько законопроектов, которые предполагают большую привязку коэффициентов страховых тарифов к водителю, а не к автомобилю.

Также минфин предлагает ввести новую скидку.

- Если человек не подвергался штрафам за нарушение правил, он может помимо скидки бонус-малус получать дополнительную скидку от страховщика, - считает Вера Балакирева.

Для этого нужно дать возможность страховщикам определять некоторые тарифные коэффициенты в ОСАГО самостоятельно. Такие поэтапные изменения приведут к либерализации тарифа.

Однако, по мнению Игоря Жука, перед либерализацией тарифов нужно решить проблему с автопосредниками и убыточностью ОСАГО. Сегодня либерализация тарифа приведет к его росту.

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