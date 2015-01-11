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| История края

С ними хоть в разведку

70-летию ФМБА России посвящается...

Серафима Витальевна БОГОРАДОВА, проработавшая не одно десятилетие главным врачом СЭС г.Озерска, рассказывает о своих коллегах с неподдельным уважением. Много лет прослужив вместе с ветеранами санэпидслужбы, она прекрасно знает, о чем говорит…

Точкой отсчета здравоохранения Озерска считается 20 мая 1947 года, когда была создана ЦМСЧ-71 для качественного медицинского обслуживания и санитарно-гигиенического обеспечения работающих на предприятиях с особо опасными условиями труда, а также для остального населения.

История СЭС как подразделения медсанчасти начинается с 30 января 1948 года, когда Ирине Ермиловне ВЯЛЬШИНОЙ было выдано удостоверение, подписанное заместителем министра здравоохранения А.И.Бурназяном о том, что она является первым санитарным инспектором по г. Челябинск-40.

В дни юбилея возникает неподдельный интерес к прошлому, это повод вспомнить о ветеранах, стоявших у истоков санэпидслужбы города.

В системе Федерального медико-биологического агентства складывалась трудовая биография каждого из них. Кто эти ветераны?

Как они работали?

Какими отличались деловыми качествами?

Мы можем гордиться такими сотрудниками промышленного отдела с лабораторией, как А.С.Виноградов, Ю.И.Мельников, В.А.Буров и др.

* * *

С ними хоть в разведку

Адольф Сергеевич ВИНОГРАДОВ в 1953 году после окончания Ленинградского санитарно-гигиенического института стал работать врачом по гигиене труда на заводе №25 ПО «Маяк». Первым промсанврачам пришлось очень трудно. Ведь радиационная медицина, радиационная гигиена как самостоятельные науки не существовали, знания радиационной безопасности были недостаточными.

На сложном радиационном производстве пришлось столкнуться со сложнейшей технологией, множеством вредных факторов и при этом – со строжайшим режимом секретности.

В сентябре 1957 года на заводе №25 разразилась катастрофа, в окружающую среду было выброшено 20 миллионов кюри радиоактивных веществ. Образовался Восточно-уральский радиоактивный след (ВУРС) длиной 105 километров и шириной 9 километров.

В дни аварии 1957 года А.С.Виноградов одним из первых занимался оценкой радиационной обстановки и организовывал срочные мероприятия по уменьшению риска облучения для людей.

Жизнь заставила молодого гигиениста быстро постигать тайны радиационной безопасности и преодолевать возникшие сложности.

Деловые качества и организаторские способности позволили Адольфу Сергеевичу на шестом году работы стать заведующим промышленно-санитарной лаборатории (ПСЛ), бессменным руководителем которой он был 36 лет (с 1959 по 1996 гг.).

А.С.Виноградов снискал заслуженный авторитет и уважение не только в родной ПСЛ, но и руководства главка, головных проектных организаций, научных учреждений.

К нему приезжали учиться коллеги из многих городов: Томска-7, Снежинска, Свердловска и др.

А.С.Виноградов – отличник здравоохранения, кавалер ордена Трудового Красного знамени, награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда».

Работа СЭС в области промышленно-санитарного надзора проводилась планово по трем основным разделам: предупредительный и текущий санитарный надзор, охрана окружающей среды.

Штат ПСЛ насчитывал 47 должностей, в том числе 9 врачей по гигиене труда, 2 врача по радиационной гигиене, 6 инженеров-химиков и физиков, свыше 20 техников и т.д.

Показатели работы ПСЛ были стабильно высокими. В год рассматривалось около 100 проектов и технических заданий на проектирование. 15 процентов проектов получали отрицательную санитарно-гигиеническую оценку и отклонялись от согласования.

Так в течение месяца специалисты ПСЛ рассматривали проект Южно-Уральской атомной электростанции и выдали 120 обоснованных замечаний. Другие надзорные службы ничего не сумели ни добавить, ни оспорить.

Из других значимых проектов были рассмотрены проекты: завод №35, РТ-1, установки «Руслан» и «Людмила», хранилище делящихся материалов (ХДМ) и др.

Кульминацией деятельности ПСЛ являлась научно-практическая работа. Так в период с 1981 по 1985 гг. выполнено 28 научно-практических отчетов, совместно с ФИБ-1 оформлено 15 статей в сборники, сделано 9 докладов и 7 сообщений на конференциях.

Я, будучи главным врачом ЦГСЭН, училась у Адольфа Сергеевича принципиальности и мужеству в отставании гигиенических позиций.

Вспоминается такой эпизод.

В кабинете гендиректора ПО «Маяк» Б.В.Броховича идет заседание госкомиссии. Строители пытаются сдать к какой-то дате объект на промплощадке с большими недоделками, более, чем на миллион (советских!) рублей.

Все подписи есть, все «за». Нет только подписей члена рабочей комиссии А.С.Виноградова и члена госкомиссии С.В.Богорадовой. Мы с Адольфом Сергеевичем аргументированно доказываем начальнику строительства В.П.Трепалину и госкомиссии, что объект принимать нельзя. Б.В.Брохович устраивает двадцатиминутный перерыв, дескать, уговаривайте специалистов СЭС. Но мы остались непреклонны.

Так же трудно на горисполкоме решался вопрос по выносу ДОКа за пределы жилой зоны, для освобождения центра города под гражданское строительство. За вынос ДОКа шли настоящие баталии.

* * *

С ними хоть в разведку

Большую роль в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» сыграл Юрий Иванович МЕЛЬНИКОВ. Он прибыл на работу в СЭС в 1954 году после окончания Омского мединститута. Первая его должность – врач по промышленной и пищевой гигиене, по спецпищевой и спецкоммунальной санитарии, по радиационной гигиене.

В течение 30 лет Юрий Иванович занимался работой по ликвидации последствий аварии на химкомбинате. Еще в 1955 году указом замминистра А.И.Бурназяна он вошел в состав группы сотрудников института биофизики и ЦЗЛ по изучению радиационной обстановки вокруг реки Теча.

Работа велась с привлечением милиции, т.к. несознательное население ловило и продавало теченскую рыбу, косило сено в пойме реки.

От устья до истока Течи забирались пробы воды, донных отложений, отловленной рыбы.

После аварии 1957 года Юрий Иванович бывал в командировках по полгода. Из 54 обследованных населенных пунктов 26 подлежало эвакуации.

Уничтожался зараженный скот, сено, зерно, овощи. Но всё это после исследования проб в лабораториях. Радиационный контроль за окружающей средой проводился в тесном взаимодействии с радиологической лабораторией, организованной в 1954 году в Челябинской областной СЭС.

Были определены точки контроля, периодичность контроля и регулярный обмен информацией.

Ю.И.Мельников выполнил 46 научно-практических работ, написал 4 статьи в журнал «Медицинская радиология» и две статьи – в журнал «Гигиена и санитария». В этих статьях рассматривались закономерности миграции радиоактивных элементов во всех экосистемах.

За многолетний труд в области радиационной гигиены и экологии, огромную санитарно-просветительскую работу, добросовестность и принципиальность Юрий Иванович был награжден многочисленными грамотами и благодарностями. Этот опыт пригодился Юрию Ивановичу в период работы заместителем председателя государственной комиссии Минздрава во время чернобыльской трагедии 1986 года.

Юрий Иванович был членом научного совета Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС), участником конференций ФУ по радиационной тематике. Последние годы Юрий Иванович работал в ФИБ-1 института биофизики.

Юрий Иванович был интересным человеком, охотником, увлеченным садоводом, хорошим собеседником.

С Ю.И.Мельниковым у меня была такая история. В санитарно-защитной зоне завода №20 ПО «Маяк» жители поселка Татыш путем самозахвата организовали сады. По результатам лабораторного контроля и в соответствии с НРБ мы подготовили постановления горисполкома о ликвидации этих пока еще малочисленных садов.

В процессе бурного обсуждения на горисполкоме нас не поддержали специалисты комбината (в частности И.А.Терновский) и ФИБ-1.

Но постановление было принято.

Оно вызвало недовольство садоводов, главным образом – работников завода №20.

Под давлением общественности горисполком свое постановление отменил.

Уже во времена мэра города А.Н.Подольского энергичное правление решило узаконить сильно разросшийся сад №17 в санитарно-защитной зоне комбината.

Но моей подписи там нет…

* * *

С ними хоть в разведку

Владислав Алексеевич БУРОВ. Родился в 1933 году. Окончил сангигфакультет Горьковского мединститута.

В.А.Буров – врач высшей квалификационной категории и человек высшей нравственной пробы. Его знания технологии курируемого им завода №235 были близки к инженерным. Предельная глубина знаний, серьезность и принципиальность отличали этого врача-гигиениста.

Владислав Алексеевич выполнил вместе с сотрудниками ФИБ-1 43 научно-практических работы, они обеспечили научное сопровождение строительства и эксплуатации завода РТ-1. Его работа не нуждалась в контроле, он выполнял ее безукоризненно.

Владислав Алексеевич был знаменит в подготовке отчетов, справок, заключений, предложений, направляемых в ФМБА.

Настоящий талант в написании деловых бумаг. Для многих врачей по гигиене труда Владислав Алексеевич был наставником.

В течение многих лет Владислав Алексеевич был художником-оформителем газеты СЭС «За профилактику» (редактор газеты В.Г.Богорадов).

В городском смотре цеховых газет газета «За профилактику» неоднократно занимала призовые места.

Даже в таком деле, как гражданская оборона В.А.Буров не позволял себе привычного для многих формализма. Составленные им планы, в том числе по взаимодействию с облСЭС были реальными, сопровождались схемами, рисунками.

В неформальной обстановке Владислав Алексеевич – весельчак, затейник, песенник, верный друг, душа компании.

* * *

С ними хоть в разведку

Владимир Григорьевич БОГОРАДОВ – 47 лет плодотворно трудился, отдавая все силы и знания, на подконтрольных объектах ФГУП «ПО «Маяк».

В.Г.Богорадов прибыл в город в 1965 году после окончания ординатуры в институте биофизики Минздрава СССР по специальности «промышленная санитария». ЛСГМИ окончил в 1963 году.

С 1979 года имеет высшую квалификационную категорию врача по гигиене труда.

Все эти годы В.Г.Богорадов осуществлял контроль за условиями труда персонала на действующем реакторном производстве (установки «Руслан» и ЛФ-2) и на двух промышленных реакторах (АВ-1 и АВ-2), остановленных на консервацию в 1989-1990 гг., завода №23 ПО «Маяк», а также на вспомогательных промобъектах (завод №22, ОРБ, энергоцех, ЦСП).

В конце 2003 года на ПО «Маяк» был сдан в эксплуатацию комплекс зданий и сооружений с ХДМ.

В.Г.Богорадов курировал ХДМ, начиная со стадии проектирования, строительства и пуска в эксплуатацию.

ХДМ является уникальным сооружением и не имеет аналогов в отечественной и мировой практике.

С 2006 года курировал завод №45 и цех №3 завода №235. Во время катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Григорьевич возглавил одну из групп ЦГСЭН. За эту работу он награжден медалью «За спасение погибавших».

Он также награжден медалью «Ветеран труда», «Ветеран атомной промышленности и энергетики Росатома», знаком «Отличник ГО».

Только за 2003-2006 гг. Владимир Григорьевич рассмотрел 48 проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов и 12 технических заданий на проектирование с выдачей соответствующих заключений.

В порядке текущего санитарного надзора ежегодно он выполнял около 400 обследований на курируемых заводах, в том числе 74 процента с использованием инструментальных методов.

За время работы самостоятельно и совместно с сотрудниками ФИБ-1 В.Г.Богорадов выполнил 22 научно-практические работы и санитарные правила и требования к эксплуатации тяжеловодных реакторов и ХДМ.

Владимир Григорьевич занимался курсовым гигиеническим обучением отдельных профессиональных групп на базе отдела подготовки кадров ПО «Маяк».

Он ежегодно читал лекции по гигиене труда и профилактике заболеваний на курсах повышения квалификации ИТР основного предприятия, организуемых в филиале №1 МИФИ.

В течение многих лет Владимир Григорьевич возглавлял профсоюзную организацию СЭС, эта работа была живой, интересной, направленной на сплочение коллектива, защиту его интересов.

Владимир Григорьевич – высоконравственный человек, воспитавший сына и дочь, которые по семейной традиции избрали профессию врача.

* * *

С ними хоть в разведку

Нина Васильевна КСЕНТИЦКАЯ отдала медицине 53 года своей жизни, из них – 41 год в санитарном просвещении.

До конца своих дней Нина Васильевна писала летопись здравоохранения нашего города. Впрочем, она и сама была частью его истории, т.к. принадлежала к первопроходцам, энтузиастам, работающим в атомной отрасли.

Как врач-терапевт, а затем – заведующая здравпунктом, Нина Васильевна врачевала работающих в особо опасных условиях с мало в то время изученным радиационным фактором.

В 1960-е годы начальник ЦМСЧ-71 предложил Нине Васильевне заняться гигиеническим воспитанием и образованием населения, социально-гигиенической наступательной профилактикой, формированием здорового образа жизни.

Здесь новое слово мог сказать только человек талантливый, неординарный, увлеченный, одаренный различными способностями.

Трудами, энергией Нины Васильевны был создан лучший в ФМБА кабинет санитарного просвещения, который готовил общественных санитарных инспекторов и занимался гигиеническим обучением.

К этой работе были привлечены городские СМИ: радио, телевидение, газеты.

Сотни выступлений по радио, десятки статей в газетах, а дальше – научно-практические разработки, конференции.

Выступления Нины Васильевны на конференциях в главке всегда были актуальными, яркими, нестандартными.

Много лет действовала в школах города, созданная Ниной Васильевной «Десятилетка здоровья», когда в один день во все классы школы приходили врачи и беседовали со школьниками на темы сохранения здоровья и здорового образа жизни. А вечером главные специалисты медсанчасти читали лекции для родителей учащихся.

Отказать Нине Васильевне было невозможно. Она настойчиво требовала, чтобы каждый руководитель личным примером вдохновлял врачей на проведение этой нужной работы.

В своей работе Нина Васильевна широко использовала метод анкетирования.

Так в 1983 году было проведено изучение психологического климата в коллективе методом анонимного анкетирования.

Была разработана анкета по 29 вопросам.

В результате было собрано более 100 заполненных анкет, а в них – 130 предложений по разным направлениям жизни коллектива. Анкетирование дало стимул для целенаправленной работы под контролем общественного мнения.

***

Чего не отнять у наших ветеранов, так это самоотверженности, преданности своей профессии, долгу.

Александр Волынцев

Ключевые теги: ФМБА России.

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