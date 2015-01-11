О введении особого противопожарного режима

Уважаемые жители округа!
Согласно постановлению администрации Озерского городского округа от 27 апреля 2017 г № 1082 в целях стабилизации пожарной обстановки с 28 апреля 2017 г и до особого распоряжения на всей территории Озерского городского округа введен особый противопожарный режим в лесах, парковом массиве и садовых товариществах.
На период особого противопожарного режима ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. вход и въезд в лесные массивы Озерского городского округа;
2. организация сельскохозяйственных палов, выжигание травы в садовых и огородных товариществах;
3. разведение костров на берегах озер, в лесных массивах!
Ключевые теги: противопожарный режим.
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