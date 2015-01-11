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Мартовский кот

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Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

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| Авторские разделы » Евгений Шитиков

Как организовать эффективное взаимодействие в комиссии ПБ

Жители, вошедшие в комиссию ПБ , должны договориться сначала друг с другом, а потом с чиновниками.

Поскольку время работы комиссии ограниченно и общее решение нужно принять к определенному сроку, необходим регламент. Регламент позволяет создать пространство коммуникации, в котором у каждого есть равные возможности. В случае несоблюдения регламента член бюджетной комиссии выбывает из ее состава и заменяется членом резерва. За соблюдением регламента следит модератор. Работа модератора и регламент позволяют создать условия, которые предполагают диалог и возможность найти общее решение.

Модератор должен восприниматься членами комиссии как беспристрастный участник процесса. Это значит, что он не должен являться ни сотрудником администрации, ни членом бюджетной комиссии, хотя может быть одним из ее бывших членов.

С регламентом все участники бюджетной комиссии, горожане и сотрудники администрации должны быть ознакомлены еще до начала заседаний.

Обязательные пункты, которые должен содержать регламент:

• время, отведенное на выступление;

• порядок выступлений (описание порядка очередности выступающих, описание того, каким образом членам комиссии предоставляется право голоса, и т. д.);

• список недопустимых форм речевой коммуникации (оскорбления, повышения тона и т. д.);

• описание процедуры удаления/замены члена комиссии ПБ (невыполнение заданий для индивидуальной работы, пропуски заседаний, речевое поведение);

• описание возможных форм взаимодействия между членами комиссии и резервом;

• правила удаления членов резерва;

• способы сообщения, которыми член комиссии ПБ должен оповещать своих коллег и модератора о пропуске рабочих заседаний и опозданиях;

• описание полномочий модератора;

• правила высказывания претензий к работе модератора (организаторов) и к организации рабочего процесса.

Каждое заседание бюджетной комиссии длится от двух до трех часов. В нем участвуют все члены комиссии, а в некоторых еще и сотрудники муниципалитета. Необходимо создать такие условия, в которых каждый член комиссии, вне зависимости от возраста, жизненного и профессионального опыта и риторических навыков, получил возможность донести свои мысли и быть услышанным.

ПБ онлайн

Комиссия ПБ состоит из небольшого (от 11 до 19 человек) числа горожан, отобранных по жребию. Что дает возможность остальным горожанам участвовать в проекте и как их к этому участию привлечь?

Важным инструментом включения максимального числа горожан в работу над проектами ПБ является интернет-площадка. Это может быть специально созданный сайт и связанная с ним группа в социальных сетях.

На интернет-площадке проекта выкладывается вся информация, которую получает комиссия (лекции экспертов, сведения о муниципальном бюджете и т. д.). С ней может ознакомиться любой горожанин. Изложенная в простой и доступной каждому форме, эта информация позволяет разобраться с особенностями работы муниципальной власти. Понимание этих особенностей делает взаимодействие с ней более конструктивным — снимает часть претензий и позволяет сформулировать внятные предложения и запросы.

Каждое заседание комиссии обязательно фиксируется на видео, запись публикуется на интернет-площадке проекта.

Информационная поддержка

Для того чтобы повысить уровень гражданского участия и выстроить конструктивные отношения горожан и чиновников, необходимо преодолеть традиционное для России недоверие граждан по отношению к власти. Поэтому все стадии проекта должны быть максимально открыты и освещены в прессе.

Интернет-площадка проекта

Одна из целей проекта — выстраивание диалога горожан и администрации. Для этого необходимо пространство, которое обеспечивает равные возможности высказывания всем участникам. Именно здесь все желающие могут высказать свое мнение о ходе проекта, поучаствовать в обсуждениях и дискуссиях, предложить свое виденье городских проблем и способы их решения, задать вопросы членам бюджетной комиссии и сотрудникам администрации.

Необходимые качества интернет-площадки:

1. не воспринимается, как проект власти (какой-нибудь политической партии)

2. популярна среди горожан

3. есть возможность обратной связи с пользователями

Официальные сайты администраций не отвечают этим критериям, поэтому не могут быть использованы в качестве интернет-площадки проекта

ПБ формирует городское сообщество, которое изменяет город и способы управления им. В результате взаимодействия участников проекта появляется публичный язык, который позволяет обсуждать и решать общие проблемы, несмотря на разность политических взглядов и личных пристрастий. Кроме этого, возникает ответственное отношение к общему пространству и гражданский контроль. Когда горожане сами участвуют в управлении, создавая и изменяя вместе с чиновниками пространство города, их отношение к нему меняется. Город из среды обитания превращается в пространство дома.

Евгений Шитиков

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