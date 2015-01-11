Директор театра, депутат, номинант на «Топ50» и просто хороший человек. Интервью с В.А. Куликом

Приглашать в студию Владимира Александровича Кулика это отдельное удовольствие... С ним можно говорить часами, и это всегда будет интересно.

11 мая в 12:30 он у нас в гостях, чтобы рассказать о закрытии театрального сезона и поделиться планами на следующий, между прочим, юбилейный для "Нашего дома" год.

Но каким в итоге окажется интервью, можно только гадать, точнее, предвкушать.

Ждем ваших вопросов как всегда в комментариях или по почте [email protected]

Присоединяйтесь к нашей беседе на сайте www.ozersk.ru 11 мая или смотрите его в записи на канале УКС-ТВ с 12 мая.