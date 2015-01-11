Уважаемые жители Озерского городского округа!

В настоящее время сотрудниками СУ ФПС №1 МЧС России производится тушение пожара лесной подстилки в районе разъезда А. С 15 часов дня в зоне возгорания работает необходимое для ликвидации возгорания количество сил и средств пожарной охраны и других служб. Тушение пожара затруднено возгоранием в районе труднодоступной заболоченной местности. В настоящее время угроза населенным пунктам, садовым товариществам и промышленным объектам отсутствует. Ситуация находится под контролем.

О ликвидации пожара администрация округа сообщит дополнительно.