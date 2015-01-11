В музее почтовой связи в преддверии Дня Победы пройдет мастер-класс по изготовлению писем-треугольников

4 мая музей почтовой связи Челябинской области представит новую экспозицию, посвященную 72 годовщине Победы, – «Фронтовая корреспонденция». В день открытия выставки ветеран Евгения Пустозерова, работавшая в годы войны полевым почтальоном, проведет мастер-класс по изготовлению писем-треугольников, сообщает пресс-служба «Почты России» по Челябинской области. Экспонаты для выставки «Фронтовая корреспонденция» передали в дар Музею почтовой связи родственники участников Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли знаменитые письма-треугольники, открытки, секретки и похоронки. Всего – более двух десятков экспонатов. Особо дорожат хранители почтовых редкостей самодельной поздравительной открыткой «С Новым годом», отправленной с фронта офицер-майором 339 Стрелковой дивизии Алексеем Городецким своей дочери. В открытии выставки примут участие директор Челябинского филиала Почты России и основатель Музея почтовой связи Владимир Образцов, а также студенты Челябинского государственного института культуры. Почетным гостем станет ветеран Евгения Пустозерова, во время войны работавшая в военно-почтовом сортировочном пункте. В день открытия выставки в Музее почтовой связи пройдет мастер-класс по изготовлению писем-треугольников. Студенты института культуры напишут поздравления южноуральским ветеранам. Полевой почтальон Евгения Пустозерова покажет, как придать письму знаменитую форму треугольника. Поздравления от студентов будут доставлены ветеранам к Дню Победы. Открытие выставки состоится 4 мая, в 14:00 по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 64 (музей почтовой связи). Вход – свободный. Информационная справка УФПС Челябинской области – филиал федерального почтового оператора ФГУП «Почта России», предоставляющий услугу почтовой связи населению Южного Урала. Включает 715 отделений почтовой связи и трудовой коллектив более 7 000 человек. Музей почтовой связи Челябинской области создан 16 марта 2007 года. Три экспозиционных зала (основной, «Фронт и тыл. Почтальоны – связные войны», «Быт почтовика») отражают историю российского почтового дела и почты Челябинской области. В фондах музея более 21 тысячи экспонатов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-muzee-pochtovoy-svyazi-v-preddverii-dnya-pobedy-proydet-master-klass-po-izgotovleniyu