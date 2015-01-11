ПО «Маяк» признано победителем XIV областного конкурса «Меняющие мир» в номинации «Лучший работодатель»

28 апреля в Законодательном Собрании Челябинской области состоялась торжественная церемония награждения победителей XIV областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир». ПО «Маяк», как и в предыдущие годы, вновь признано победителем в номинации «Лучший работодатель». Почетная награда вручена советнику генерального директора ПО «Маяк» по экономике и финансам Геннадию Ивачеву, который отметил, что предприятие всегда уделяло большое внимание социальной политике и реализует целый ряд корпоративных программ, направленных на поддержку работников и неработающих пенсионеров.

Конкурс «Меняющие мир» проводится Законодательным Собранием, правительством и Общественной палатой Челябинской области. В 2017 году в нем приняли участие 60 организаций и предприятий. «Все участники – это социально активные компании, которые добровольно, по зову сердца, откликнулись на решение социальных проблем, – сказал, открывая церемонию, заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Константин Захаров. – Убежден, что социально ответственный бизнес является более успешным и устойчивым».

Константин Захаров назвал ПО «Маяк» предприятием, значимым для Озерского городского округа, Челябинской области и атомной отрасли России, и отметил, что генеральный директор объединения Михаил Похлебаев уделяет серьезное внимание не только развитию производства, но и благотворительной деятельности. «Коллективу «Маяка» желаю процветания и успехов», – добавил заместитель председателя Заксобрания.

В этом году перед началом чествования победителей в гербовом зале Законодательного Собрания была организована выставка-продажа работ, выполненных воспитанниками детского дома Карабаша. А в мае на улице Кирова пройдет фотовыставка, рассказывающая о социальных мероприятиях, проведенных победителями конкурса «Меняющие мир».

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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