В апреле в ДТП пострадали трое, в том числе ребёнок

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 1 по 30 апреля 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 41 дорожно – транспортное происшествие, в которых пострадали 3 человека, один из них ребенок.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 1550 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 48 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

46 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление ТС;

14 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

76 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 27 детей;

59 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

35 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Каждый год, перед началом летнего сезона, на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД с мотоводителями, подростками и несовершеннолетними детьми проводятся профилактические встречи, беседы, обсуждения аварийных ситуаций на мототранспортных средствах, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД РФ. Последствия от таких нарушений очень серьезные.

Очередная встреча госинспекторов с мотоводителями была организована с представителями мотоклуба «Железные сердца» в период проведения операции «Мотоциклист», которая проводилась с 28 по 30 апреля.

Представители мотоклуба всегда отмечают важность совместного мероприятия, проводимого с сотрудниками ОГИБДД и непосредственно своим примером показывают, что ребята из их мотосообщества, выезжая на мотоцикле, не нарушают Правила дорожного движения и постоянно говорят молодым мотоциклистам и всем окружающим о важности их соблюдения.

За время проведения операции дорожно – транспортных происшествий с участием мототраспорных средств зарегистрировано не было. На нарушителей при управлении мототранспортными средствами составлено 4 административных материала.

Уважаемые участники дорожного движения!

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий.

ВНИМАНИЕ!!!

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;

2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по Вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате;

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

- банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);

- электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);

- мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если все условия соблюдены, то Вы получаете скидку на оплату пошлины.

На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для услуг:

- получение или замена водительского удостоверения;

- регистрация транспортного средства

Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 №221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».

Обратите внимание – в мобильном приложении Госуслуг скидка также будет применяться с 1 января 2017 года, но информация о ней станет доступна позже.

Заместитель начальника ОГИБДД А.В. Седов