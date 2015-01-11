В апреле в ДТП пострадали трое, в том числе ребёнок

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 1 по 30 апреля 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 41 дорожно – транспортное происшествие, в которых пострадали 3 человека, один из них ребенок.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 1550 нарушений Правил дорожного движения.
Из них: 48 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;
46 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление ТС;
14 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;
76 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 27 детей;
59 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;
35 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Каждый год, перед началом летнего сезона, на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД с мотоводителями, подростками и несовершеннолетними детьми проводятся профилактические встречи, беседы, обсуждения аварийных ситуаций на мототранспортных средствах, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД РФ. Последствия от таких нарушений очень серьезные.
Очередная встреча госинспекторов с мотоводителями была организована с представителями мотоклуба «Железные сердца» в период проведения операции «Мотоциклист», которая проводилась с 28 по 30 апреля.
Представители мотоклуба всегда отмечают важность совместного мероприятия, проводимого с сотрудниками ОГИБДД и непосредственно своим примером показывают, что ребята из их мотосообщества, выезжая на мотоцикле, не нарушают Правила дорожного движения и постоянно говорят молодым мотоциклистам и всем окружающим о важности их соблюдения.
За время проведения операции дорожно – транспортных происшествий с участием мототраспорных средств зарегистрировано не было. На нарушителей при управлении мототранспортными средствами составлено 4 административных материала.
Уважаемые участники дорожного движения!
Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий.
ВНИМАНИЕ!!!
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по Вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате;
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
- мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если все условия соблюдены, то Вы получаете скидку на оплату пошлины.
На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для услуг:
- получение или замена водительского удостоверения;
- регистрация транспортного средства
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 №221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».
Обратите внимание – в мобильном приложении Госуслуг скидка также будет применяться с 1 января 2017 года, но информация о ней станет доступна позже.
Заместитель начальника ОГИБДД А.В. Седов