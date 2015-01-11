В апреле в ДТП пострадали трое, в том числе ребёнок

Реклама на сайте|Обратная связь Среда, 3 мая, 20:04
Регистрация на сайте
Авторизация

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Светлана Пантелеева (д/с №54) о гранте Росатома. 1.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

О премьере в театре "Наш Дом"

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Май 2017 (30)
Апрель 2017 (263)
Март 2017 (280)
Февраль 2017 (243)
Январь 2017 (230)
Декабрь 2016 (281)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Информация ГИБДД

В апреле в ДТП пострадали трое, в том числе ребёнок

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период с 1 по 30 апреля 2017 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 41 дорожно – транспортное происшествие, в которых пострадали 3 человека, один из них ребенок.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 1550 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 48 водителей управляли транспортным средством в нетрезвом состоянии;

46 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление ТС;

14 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам;

76 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе 27 детей;

59 водителей перевозили детей без использования специального удерживающего устройства;

35 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Каждый год, перед началом летнего сезона, на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД с мотоводителями, подростками и несовершеннолетними детьми проводятся профилактические встречи, беседы, обсуждения аварийных ситуаций на мототранспортных средствах, в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий, пресечения нарушений ПДД РФ. Последствия от таких нарушений очень серьезные.

В апреле в ДТП пострадали трое, в том числе ребёнок

В апреле в ДТП пострадали трое, в том числе ребёнок

Очередная встреча госинспекторов с мотоводителями была организована с представителями мотоклуба «Железные сердца» в период проведения операции «Мотоциклист», которая проводилась с 28 по 30 апреля.

Представители мотоклуба всегда отмечают важность совместного мероприятия, проводимого с сотрудниками ОГИБДД и непосредственно своим примером показывают, что ребята из их мотосообщества, выезжая на мотоцикле, не нарушают Правила дорожного движения и постоянно говорят молодым мотоциклистам и всем окружающим о важности их соблюдения.

В апреле в ДТП пострадали трое, в том числе ребёнок

За время проведения операции дорожно – транспортных происшествий с участием мототраспорных средств зарегистрировано не было. На нарушителей при управлении мототранспортными средствами составлено 4 административных материала.

Уважаемые участники дорожного движения!

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий.

ВНИМАНИЕ!!!

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;

2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по Вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате;

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

- банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);

- электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);

- мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если все условия соблюдены, то Вы получаете скидку на оплату пошлины.

На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для услуг:

- получение или замена водительского удостоверения;

- регистрация транспортного средства

Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 №221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».

Обратите внимание – в мобильном приложении Госуслуг скидка также будет применяться с 1 января 2017 года, но информация о ней станет доступна позже.

Заместитель начальника ОГИБДД А.В. Седов

Ключевые теги: аварийность.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Интервью с Ильей Назаровым, начальником службы по делам молодёжи. Видео
» «Пусть будут наказаны ВСЕ виновные!»
» В Озерске состоится праздничное открытие первого народного магазина «Галамарт»
» В Озёрске за ТРК «Фестиваль» построят ещё один дом
» Вниманию садоводов!
» В Озёрске высадится многочисленный танцевальный десант
» Интервью с председателем Совета ветеранов Иваном Ивановичем Гашевым. Видео
Обсуждаемые новости
» Интервью с Ильей Назаровым, начальником службы по делам молодёжи. Видео
» Энергетики дарят ветеранам Челябинской области «СВЕТлый май»
» Глава Озёрского городского округа подал в отставку. Назначены сроки конкурса на должность нового главы
» Об организации движения муниципального транспорта 1 и 9 мая
» Челябинские активисты ОНФ нашли грубые нарушения в поликлиниках и больницах города
» Названы имена лучших слесарей ПО «Маяк»
» Подорожание проезда – мера вынужденная

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги