Тушение пожара близится к завершению

В настоящее время пожар в районе разъезда А (в лесном массиве в районе посёлка Татыш Озерского городского округа), о котором сообщалось ранее, локализован.

По данным сотрудников СУ ФПС №1 МЧС России, пока остаются небольшие очаги возгорания на заболоченных участках, которые не представляют опасности. Признаки распространения пожара на данный момент отсутствуют. По оценке специалистов, низовой пожар (частично на территории леса, частично на заболоченных участках) охватил территории порядка 70 га.

Силами пожарной охраны и РСЧС проводится мониторинг ситуации. По произведённым вечером 2 мая и утром 3 мая замерам предельной концентрации в воздухе окиси углерода, показатели находятся в пределах нормы. В настоящее время силами подразделения пожарной охраны проводится непрерывный осмотр данной территории. Принимаются необходимые меры по ликвидации возгораний.

Для тушения лесного пожара были задействованы около 200 человек и 26 единиц техники, в том числе 18 подразделений пожарной охраны (181 человек и 18 единиц техники), дежурная смена спасателей МУ ПСС Озерского городского округа. Так же были задействованы силы и техника управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, МП «УАТ», ФГУП «ПО «Маяк», МКУ «Озерское лесничество», Регионального управления №71 ФМБА России.

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