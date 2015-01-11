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| Авторские разделы » Евгений Шитиков

Последние 3 вопроса о патриципаторном бюджетировании

Наверное, об этом надо было сказать в самой первой статье, чтобы было понятно, зачем вообще властям мучиться с т.н. «патриципаторным бюджетированием» (то есть формированием городского бюджета с участием жителей, если упрощенно перевести на русский). Об этом хорошо сказал бывший начальник Управления по работе с регионами ГК «Росатом» А.Д.Харичев: «Мы обратились к гражданам города – знаете, вот у нас есть 10 рублей, мы предлагаем вам на выбор 3 проекта, и люди выбрали 1 проект. И власть этот проект реализовала в течение 2 месяцев. Это кардинально изменило отношение населения к власти. Подобные проекты, когда они делаются грамотно, когда задействуется все население города, когда проект реально осуществляется, это имеет огромный эффект – и предвыборный, и в условиях кризиса».

Источник:  (с 14.15 по 15.20).

Итак, в прошлых статьях мы показали «механику» работы комиссии по патриципаторному бюджетированию (ПБ). И допустим, эти тексты оказались настолько убедительными, что администрация решила прям завтра начинать ПБ. Но остаются ряд вопросов, и мы сами предложим на них ответы:

Не потеряют ли жители интерес к проекту, когда поймут, что заседания идут несколько месяцев и требуют серьезной работы?

Люди не хотят учиться и работать по-настоящему ради дела, перспективы которого не ясны. ПБ — проект с прозрачными правилами и ясными целями. Горожане, подавшие заявку на участие в проекте и отобранные по жребию, знают, что они собрались для того, чтобы распределять реальные средства. Они также знают, что для принятия взвешенного решения требуется время. Практика показала, что самая большая доля членов комиссии, которые не смогли продолжать участвовать в ее заседаниях — 25%. И это с учетом тех, кто был вынужден покинуть комиссию по объективным обстоятельствам (длительная командировка, болезнь и т. д.). Однако на работе комиссии это не сказывается, поскольку существует резерв — еще столько же отобранных по жребию горожан, которые готовы замещать членов комиссии при невозможности исполнения ими своих обязанностей.

Как жители с разными проектами и интересами смогут прийти к общему решению?

Сегодня у большинства горожан нет опыта взаимодействия друг с другом по поводу решения общих проблем. Это неудивительно, поскольку им негде его получить. Возможность участников проекта получить подобный опыт также является одной из задач, которую решает ПБ . Он может возникнуть и возникает только во время совместной работы. Модерирование и заранее разработанный регламент помогают избежать острых конфликтов, разрешить спорные ситуации и принять общее решение. Численность комиссии (от 11 до 19 человек) вполне достаточна для того, чтобы горожане в процессе обсуждения своих идей сами нашли точки соприкосновения и смогли блокировать нереалистичные предложения.

Как жители смогут договориться с сотрудниками администрации и найти то

решение, которое устраивало бы всех?

Когда группа, состоящая из горожан и чиновников, вместе работает над проектом, трения могут возникнуть при нежелании администрации давать прямые ответы на вопросы горожан. Однако таких затруднений практически не возникает, поскольку, согласившись на участие в проекте, сотрудники администрации берут на себя обязательство предоставить горожанам всю необходимую информацию. Горожане также готовы к совместной работе, поскольку по ходу проекта начинают понимать законодательные рамки работы муниципальной власти и ограничения, ими порождаемые. В итоге и жители, и чиновники начинают относиться друг к другу, как к партнерам по общему делу.

Мы верим, что при всем скепсисе относительно теории и практики ПБ эта технология вовлечения горожан в процесс управления городом, процесс выработки решений рано или поздно получит развитие и в Озерске. Уже сейчас становится заметной тенденция у активных горожан к деятельному участию в процессе муниципального управления (вернее, местного САМОуправления), но к сожалению, пока виден существенный разрыв между общественным запросом на участие в развитии города и нежеланием (и, возможно, страхом) местной администрации такое участие обеспечить – обеспечить честно, без имитаций, по-настоящему: с ответами на неудобные вопросы, с реальной готовностью к диалогу, с психологической установкой «равный- равный» и «выиграл – выиграл» (пока у нас господствует идея о властной иерархии и привычных начальственных отношениях «руководитель – подчиненный»). Но время требует перемен, и теория авторитарной модернизации больше не состоятельна (по крайней мере, на муниципальном уровне). Без реального включения ресурса городского сообщества в дело САМОуправления конфликты и пропасть недоверия между властью и горожанами будет лишь нарастать, что делает невозможным в принципе любые модернизационные проекты. Именно поэтому время требует от всех нас навыков выстраивания сетевой коммуникации, горизонтальных связей, диалога «всех со всеми» и реального включения городского сообщества в дело РАЗВИТИЯ города. Думается, именно это имел в виду А.Д.Харичев, когда говорил о снижении конфликтности и напряженности в отношениях между городской властью и местным сообществом.

В заключение нашего цикла о ПБ хочу привести цитату из недавнего выступления генерального директора ПО «Маяк» М.И.Похлебаева на сессии Собрания депутатов 26 апреля 2017 года. Говоря о том, что в Собрание пришла команда «Маяка», он неожиданно задается вопросом: «А будет ли активность у депутатского корпуса? Какова мотивация у депутатов к активной работе? Этот вопрос я задаю себе в последнее время. Есть о чем задуматься»

 (с 1.50)

Евгений Шитиков

Ключевые теги: патриципаторное бюджетирование.

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Комментарии (1)

Евгений Шитиков,

Меня часто упрекают в неконструктивности и в неумении играть в команде. Этим циклом статей я хотел показать, что как раз, наверное, единственный из "оппозиции" стремлюсь к диалогу и констуктивной дискуссии на пользу всем. Не ударяюсь в эмоции и огульные обвинения, а именно пытаюсь высети дискуссию на рациональный и взаимополезный всем сторонам уровень. На самом деле, от неконструктивной критики и взаимных обвинений страдает весь город: у "команды Маяка" нет работающих каналов обратной связи, поэтому ее проекты чаще всего оторваны от реальности и не имеют должного эффекта (ресурсы в мусорную корзину), у "оппозиции" нет контакта с властью и поэтому нет существенного влияния на процессы, происходящие в городе (по факту мы видим одно нытье). Проблемы как были нерешенными, так и остаются, только лишь усугубляясь. Без действительного сближения сторон, без настоящего, а не имитационного диалога, перезревшие проблемы в городском хозяйстве рискуют обвалить всю конструкцию, и тогда несладко будет всем: и власти, и "оппозиции". Патриципаторный бюджет - это самое что ни на есть настоящее, верное движение в сторону реального диалога. Надеюсь, у нас всех хватит мудрости и терпения преодолеть разрыв между властью и "оппозицией" и работать вместе на благо родного города
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