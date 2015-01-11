Сотрудники озёрской полиции изъяли из незаконного оборота свыше 80 граммов наркотических средств

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск задержали местного жителя, 1992 года рождения, при попытке сбыта каннабиса (марихуаны) массой 1,55 грамма.

В квартире задержанного оперативные сотрудники обнаружили обустроенную теплицу, в которой молодой человек культивировал коноплю. Изъято свыше 80 граммов наркотического средства, а также около 2 граммов наркотического средства псилоцибин.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей» и по ч. 2 ст. 228 УК РФ Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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