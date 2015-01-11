Участники форума «УТРО» сдали 15 литров крови и посетили площадки здоровья

В рамках акции «День молодого донора», прошедшей 23 июня на форуме «УТРО», молодые люди из Челябинской, Свердловской, Тюменской областей, ХМАО и республики Башкортостан сдали 15 литров крови, сообщает министерство здравоохранения. «Одна из площадок форума молодежи «УТРО» была посвящена донорскому движению. Специалисты Челябинской областной станции переливания крови рассказали собравшимся о важности донорства крови и ее компонентов, кто и как может стать донором, ответили на вопросы участников акции «День молодого донора», – отметила главный трансфузиолог министерства здравоохранения Челябинской области Галина Рудакова. В этот же день для участников форума специалисты областного центра СПИДа организовали мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ и интерактивную выставку по профилактике ВИЧ-инфекции. За пять часов работы пункта тест на ВИЧ прошли 79 молодых людей из различных регионов УрФО, а также более 30 человек проверили свои знания и оценили риски инфицирования на тач-скрине при помощи обучающего модуля. За пять дней первой смены форума более 40 человек посетили занятия по оказанию первой неотложной помощи от центра медицинской профилактики. Под присмотром инструктора ребята разобрали алгоритм действий при возникновении инфарктов и инсультов, научились перевязывать различные виды ран, освоили прием Геймлиха (удаление инородного тела из верхних дыхательных путей). Вторым факультативом от центра медицинской профилактики на форуме «УТРО» стала площадка «Живая кухня». За три дня занятий ее посетители научились готовить пельмени, осетинские пироги и люля-кебаб. В то время, пока профессиональные повара рассказывали ребятам секреты приготовления блюд, специалисты центра медицинской профилактики объясняли, как сделать эти рецепты не только вкусными, но и полезными. В результате, посетители узнали, как рассчитывать калорийность продуктов, правильно употреблять воду и напитки в течение дня и готовить соусы, которые будут полезны для здоровья. Площадки здоровья будут ждать участников второй смены форума «УТРО»: пройти тест на ВИЧ, стать донором можно будет 28 июня.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/uchastniki-foruma-utro-sdali-15-litrov-krovi-i-posetili-ploshchadki-zdorovya-39485