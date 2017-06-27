» В Озёрске урезали аппетиты чиновников

В Озёрске официально вводятся ограничения на зарплаты руководящих чиновников относительно среднемесячной заработной платы рядовых работников. Сразу несколько соответствующих постановлений подписано главой администрации Озёрского городского округа Евгением Щербаковым.

Так, постановление № 1329 от 23.05.2017 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий Озерского городского округа» ограничивает кратность для директоров МУПов коэффициентом 4,5, их замам и главным бухгалтерам – 3,2.

Аналогичные распоряжения поступили и в отношении коллектива Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа». Директор УКС не будет получать больше четырёх зарплат рядового сотрудника, его заместитель – больше 2,6, а главбух – больше 2,4.

Постановление за подписью главы администрации от 13 июня касается муниципальных учреждений, находящихся в структурном подчинении Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа. В «Озёрском лесничестве» и «Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) зарплата директора ограничена трёхкратным размером среднемесячной зарплаты персонала.

Не забыты главой администрации и директора остальных муниципальных предприятий и учреждений округа. Одинаковые коэффициенты кратности зарплат (директорам – 4,5, заместителям и главбухам – до 3,2) установлены в ММПКХ, УАТ, МУП ЖКХ посёлка Новогорный.

Самой демократичной в плане дохода среди муниципальных служащих Озёрска оказалась должность директора «Бизнес-инкубатора». Его зарплата не может превышать доходы рядовых сотрудников всего в 2,2 раза.

Озёрск.ру