Пожилой мужчина упал вниз головой в подвал

26 июня 2017 в 15.50 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от диспетчера службы «03» с просьбой о помощи: в приямок подвального окна на ул. Уральская вниз головой упал пожилой мужчина, нужна помощь спасателей для извлечения, медики сами справиться не могут

На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. При помощи веревок спасатели извлекли озерчанина 1957 г.р., находящегося в алкогольном опьянении, из приямка и передали медикам.