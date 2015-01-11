Штормовое предупреждение от МЧС

По данным Челябинского ЦГМС: 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, усиление ветра при грозах 15-20 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.
Прогнозируется увеличение количества ДТП.
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