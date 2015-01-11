Итоги акции «День снижения скорости»

Уважаемые участники дорожного движения!

27 июня 2017 года вблизи МБОУ «Лицей №39» в поддержку акции "День снижения скорости" приняли участие ученики 5-6 классов. Вместе с сотрудниками ГИБДД ребята напомнили автомобилистам о важности выбора безопасной скорости вождения, а также пешеходам о правилах перехода проезжей части и необходимости ношения световозвращающих элементов.

В руках у организаторов мероприятия были красочные плакаты и листовки с призывом соблюдать скоростной режим. Сотрудники ГИБДД рассказали автомобилистам об идее социальной акции и напомнили им, что превышение скоростного режима является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. "Превышение допустимой скорости движения и невнимательность водителя зачастую приводят к трагическим последствиям, - объяснял участникам дорожного движения заместитель начальника ОГИБДД Александр Седов. - Агрессивная модель вождения не позволит Вам вовремя сориентироваться на дороге в случае возникновения непредвиденных ситуаций". Водителей еще раз призвали соблюдать требования ПДД, снижать скорость перед пешеходным переходом и уступать дорогу пешим участникам дорожного движения.

В знак солидарности участники дорожного движения сфотографировались с плакатами социальной кампании с хэштегом #НаДорогеБезСпешки.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск