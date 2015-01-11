ФНС России разъяснила особенности применения административной ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники нового поколения

В соответствии с абзацем 1 п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ предпринимателями при оказании услуг, применяющими упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющимися налогоплательщиками ЕНВД, а также патентную систему налогообложения используется фискальный накопитель, срок действия ключа которого составляет 36 месяцев. Это правило не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей подакцизных товаров, а также при сезонном характере работы, одновременном применении режимов налогообложения, общей системы налогообложения или применении ККТ, не передающей фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных.

Поскольку законодателем не предусмотрена возможность применения фискального накопителя на 13 месяцев лицами, указанными в абзаце 1 п. 6 ст. 4.1 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, применение ими фискального накопителя на 13 месяцев является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.

Законодательство Российской Федерации не раскрывает понятия сезонного характера работы, поэтому данный термин может быть определен налогоплательщиком самостоятельно. Кроме этого, первая модель фискального накопителя на 36 месяцев была включена в реестр фискальных накопителей приказом ФНС России от 03.05.2017 № СА-7-20/339@ и в настоящее время в указанный реестр не включено ни одного экземпляра такой модели.

В письме ФНС России от 23.05.2017 № ЕД-4-20/9679@ разъяснено, что предприниматели, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев при оказании услуг, а также применяющие патентную и упрощенную системы налогообложения, а также пользователи, являющиеся плательщиками ЕНВД и ЕСХН, к административной ответственности не привлекаются. Вышеуказанные группы налогоплательщиков, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев по причине отсутствия или дефицита на рынке фискальных накопителей на 36 месяцев, вправе применять такой фискальный накопитель на 13 месяцев до окончания срока действия ключа фискального признака.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области