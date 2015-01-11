Новая книга об одной из граней Озёрска

В московском издательстве вышла в свет книга «Санэпидслужба Озёрска. Как это было».

Книга состоит из двух частей: в первой части воспоминания, очерки и интервью с ветеранами озерской СЭС, отмечающей в этом году свое 70-летие, а во второй части – актуальные интервью с сегодняшними сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии №71 ФМБА и Межрегионального управления №71 ФМБА.

Говоря об этом 266-страничном сборнике, главный врач ФГБУЗ ЦГиЭ №71 ФМБА России

Игорь Валерьевич ШИРЯЕВ подчеркнул:

«История санитарно-эпидемиологической службы г.Озёрска началась в июне 1947 г.

Семь десятилетий минуло с тех пор, сотни врачей фельдшеров, инженеров, техников и работников иных специальностей своим самоотверженным и беззаветным трудом добились того уровня санэпидблагополучия, которое всегда отличало в лучшую сторону закрытые города от «большой земли».

К сожалению, утрачиваются прошлые традиции, меняются методы работы, меняются и люди, подстраиваясь под совершенно иной ритм жизни.

Говорят, что нынешнее поколение выбирает приоритетными совсем иные ценности, чем предыдущее. Но я твердо убежден, что неизменными останутся вечные ценности: любовь к людям, к избранной профессии, делу, которому служишь.

И только это является главным двигателем, позволяющим огромному «санэпидкораблю» идти вперед через штормы и бури «перестроек» и «оптимизаций».»

Понимая, что данный сборник будет интересен и горожанам, небезразличным к истории родного Озёрска, авторский коллектив передал для читального зала Центральной городской библиотеки экземпляр этой книги, уже ставшей своеобразным раритетом.

Читатели сайта www.ozersk.ru уже имели возможность познакомиться с некоторыми фрагментами этой книги в рубрике «История края».