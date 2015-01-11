Губерния Южноуральская тхэквондистка завоевала «серебро» чемпионата мира 28 июня, в пятый день чемпионата мира, южноуральская тхэквондистка Татьяна Кудашова поднялась на вторую ступень пьедестала почета, сообщает министерство спорта. 20-летняя Татьяна Кудашова из Челябинска, воспитанница спортивной школы «Корё», действующая чемпионка Европы, завоевала «серебро» мирового первенства в весовой категории до 53 кг. Ученица Александра Энса и Анны Селютиной в полуфинале уверенно взяла верх над соперницей из Латвии Инес Тарвидой – 11:5, но в финальном поединке не сумела превзойти турчанку Зелиху Агрис – 8:11. Татьяна вела с минимальным отрывом в счете первые два раунда, но сохранить преимущество в последнем, третьем, ей не удалось. Стоит добавить, что для южноуральской тхэквондистки это первый чемпионат планеты по взрослым. Состязания стали для Татьяны еще одним шансом показать свое мастерство, ведь за последние пару лет спортсменка выиграла множество как российских, так и международных турниров, прочно закрепившись в лидерах российского тхэквондо и громко заявив о себе на весь мир. До полуфинала и финала Татьяна на предварительной стадии состязаний поочерёдно взяла верх над австралийкой Кию Иглиш (14:0), нигерийкой Чиназум Нвосу (19:1) и китаянкой Вей Сяоцзинь (16:3). В каждом своём бою Татьяна имела заметное преимущество над соперницей и сумела сохранить победный настрой до решающей стадии турнира. «Оцениваю выступление на отлично! Это первая медаль с чемпионата мира у Тани! Обидно, конечно, что упустили золото, но это спорт! Будем надеяться, что в следующий раз повезёт уже нам! Чемпионат очень сильный по составу. Чемпионы последних Олимпийских игр даже не попадают в призы. Таня в финале билась достойно изо всех сил. Упрекнуть её не в чем. Эту соперницу Таня выигрывала два раза на прошлых чемпионатах Европы. Может, немного недооценили, и чересчур хотели выиграть. Эмоции бьют через край, в финале особенно, и от ошибок никто не застрахован. Таня доказала, что она является лидером сборной России среди женщин! И набрала рейтинговые очки, так сильно нужные для уверенной конкуренции за попадание на Олимпийские игры-2020», – отметил личный тренер Татьяны Кудашовой Александр Энс после выступления на чемпионате мира по тхэквондо. Добавим также, что Южный Урал на чемпионате мира представляло в этом году четверо спортсменов. Несмотря на то, что троим ребятам на удалось заработать медали, они показали достойные бои. Самая молодая из южноуральских ребят 18-летняя челябинка Регина Сахаутдинова (спортивный клуб «Прайд», тренеры Денис и Сергей Филимоновы) в весовой категории до 46 с разгромным счётом 17:1 победила девушку из Гонконга Им Кон Чжим, но затем не смогла справиться с тхэквондисткой Мишель Зрихен из Израиля – 16:19. А вот более опытным ребятам – Вячеславу Минину (спортивный клуб «SPIRIT centre», тренер Дмитрий Тарасов) и Ольге Ивановой (СШОР «Корё», тренеры Максим Карпов и Александр Энс) удалось дойти до 1/4 финала, оба спортсмена остановились в шаге от медалей. Напомним, что 23-й по счету чемпионат мира по олимпийскому тхэквондо проходит в эти дни на родине вида спорта в Южной Корее. Принимает состязания город Муджу. По информации официального сайта всемирной федерации тхэквондо, всего в течение 7 соревновательных дней – с 24 по 30 июня на кортах в Южной Корее выступают 971 тхэквондист из 183 стран, в числе участников чемпионата мира-2017 все 8 действующих олимпийских чемпионов – по 4 среди мужчин и женщин. Помимо непосредственно медалей, спортсмены борются также за рейтинговые очки, которые будут полезны при отборе на Олимпиаду-2020, ведь победитель каждой весовой категории получит 120 баллов. Набранные рейтинговые баллы также откроют путь для сильнейших тхэквондистов планеты на этапы серии Гран-при. Всего на чемпионате мира-2017 российские спортсмены пока что завоевали 3 награды. Это первое для России «золото» в мужском тхэквондо Михаила Храмцова в весе до 74 кг, «серебро» челябинки Татьяны Кудашовой в весе до 53 кг и «серебро» в весе до 58 кг у мужчин, которое завоевал Михаил Артамонов. «Тхэквондо сегодня – один из самых динамично развивающихся видов спорта на Южном Урале. Нам доверяют проведение самых престижных стартов по этому виду спорта, наши спортсмены выигрывают медали международных соревнований. И все это – результат упорного труда целой команды, которая изо дня в день творит историю южноуральского тхэквондо», − подчеркнул министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. Фото: Сергея Филимонова, Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskaya-thekvondistka-zavoevala-serebro-chempionata-mira-39545 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Тхэквондситы из Челябинска завоевали 7 медалей международного турнира в ОА ...

Южноуральская спортсменка стала чемпионкой мира по скалолазанию

Сборная России завоевала первую медаль на Чемпионате мира по тхэквондо

В Челябинске запустили стеллу с обратным отчетом дней до чемпионата мира по ...

Два южноуральца взошли на пьедестал чемпионата мира по тхэквондо среди каде ...