Губерния В Челябинске обсудили целевые модели по улучшению инвестиционного климата Управление Росреестра по Челябинской области и региональная Кадастровая палата провели пресс-конференцию о реализации целевых моделей по кадастровому учету и государственной регистрации недвижимости, сообщает пресс-служба Росреестра. В ходе встречи с журналистами шла речь о реализации на территории Челябинской области двух целевых моделей «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», которые входят в число 12 целевых моделей, разработанных по поручению Президента России и утверждены распоряжением правительства Российской Федерации в целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. В феврале текущего года губернатором Челябинской области Борисом Дубровским были утверждены разработанные Управлением Росреестра и Кадастровой палатой «Дорожные карты», мероприятия которых направлены на реализацию указанных моделей в регионе. Аналогичные «дорожные карты» были приняты администрациями городов и районов Южного Урала, они содержат детализацию необходимых мероприятий муниципальных образований в отношении каждой конкретной территории. Исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра Ольга Смирных проинформировала, что модель по государственной регистрации недвижимости включает в себя пять основных показателей, которые условно делятся на две зоны ответственности: зону ответственности органа регистрации прав и зону ответственности органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта. «В число этих показателей, к примеру, входит максимальное предоставление услуги Росреестра по госрегистрации прав через многофункциональные центры, контрольный показатель – 70%. В настоящее время данную услугу через МФЦ, работающие на Южном Урале, получают уже 90,85% южноуральцев. Для многих заявителей важен и такой показатель, как срок проведения госрегистрации. Благодаря использованию Управлением Росреестра своих внутренних резервов срок проведения госрегистрации был сокращен до 5 рабочих дней против установленных 7 дней, а в текущем месяце в Управлении стали регистрировать за 3-4 дня. Если у заявителя имеется необходимость получить документы о госрегистрации его объектов недвижимости еще быстрее, то можно, используя электронный формат предоставления этой услуги, уложиться в 1-2 дня», – сообщила Ольга Смирных. В целевой модели одним из показателей предусмотрено, что доля отказов в госрегистрации должна составлять не более 1,2% от общего количества поданных на госрегистрацию заявлений. В мае текущего года в Управлении доля заявлений о государственной регистрации прав, по которым в регистрационных действиях было отказано, снизилась до 0,75%. Сама по себе эта цифра не возникла. Учитывая, что достижение этого показателя напрямую зависит от качества предоставляемых гражданами и юридическими лицами документов, специалисты Управления проводят обучающие семинары с сотрудниками МФЦ, мастер-классы для профессиональных участников рынка недвижимости, выездные правовые консультации с муниципалитетами. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-obsudili-celevye-modeli-po-uluchsheniyu-investicionnogo-klimata-39543 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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