В Челябинской области состоялось выездное заседание совета по правам человека при Президенте РФ

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 4 июля, 20:46
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Июль 2017 (35)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Март 2017 (280)
Февраль 2017 (243)
Студия визуальных решений «Ника»
| Губерния

В Челябинской области состоялось выездное заседание совета по правам человека при Президенте РФ

Совет по правам человека при Президенте РФ дал высокую оценку уровню развития гражданского общества в Челябинской области. В рамках рабочей поездки в Челябинскую область члены совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провели прием граждан, серию проверок учреждений и посетили несколько муниципальных образований. В завершение визита на выездном заседании совета были подведены итоги и дан ряд рекомендаций по развитию гражданского общества в регионе. В работе выездного заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ приняли участие эксперты совета из Москвы, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова, представители общественных организаций региона.  Открывая выездное заседание, советник Президента РФ, председатель совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов отметил, что Челябинская область стала восемнадцатым регионом, в который совет выехал с комплексной проверкой и подведением итогов работы в целом и развития гражданского общества. По словам Федотова, члены совета увидели на Южном Урале сформированное гражданское общество, которое активно выражает свою позицию, что является положительным фактом для территории, и это члены совета донесли до губернатора в ходе встречи накануне. «У нас состоялась встреча с губернатором Борисом Дубровским. Разговор был открытым. Мы увидели в губернаторе человека заинтересованного в развитии региона, который понимает проблемы и очень осторожно  принимает решения. Что очень не плохо, потому что лучше взвесить 10 раз и один раз отрезать, но сделать это правильно, – отметил Михаил Федотов, отвечая на вопросы журналистов. – Мне кажется, что Борис Дубровский очень правильно относится к проблемам. В ходе встречи все члены совета рассказали, к каким выводам они пришли после изучения проблем, которые волнуют людей. Мы одинаково понимаем важность этих проблем и варианты решения их. И видим свою задачу как раз в том, чтобы помочь найти решение этих проблем». Михаил Федотов также отметил, что члены совета провели прием граждан по личным вопросам. В первый день в Челябинске к ним обратились 230 южноуральцев. Аналогичные приемы проходили в муниципалитетах, куда они выезжали в ходе рабочей поездки. Все обращения будут проанализированы, и советом даны рекомендации по их решению на местном уровне. «Выездное заседание совета – значимое событие для развития гражданского общества в Челябинской области. В регионе активный общественный сектор, который способствует формированию разноплановых взглядов на ключевые проблемы, волнующие жителей, – отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. – Отношения в сфере соблюдения прав человека не остаются без внимания на Южном Урале. Для этого у нас активно функционируют институты уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей. При них еще дополнительно действуют общественные и экспертные советы, общественные помощники и общественные приемные на территории всей нашей области, что позволяет охватить регион сетью общественных представителей, которые не только информируют о проблемах, но и в ряде случаев самостоятельно решают вопросы заявителей на местах. Нужно отдать должное, что такое количество вопросов велико и значимо – чуть более 20%. Таким образом, институт по правам человека в Челябинской области открыт и доступен». По словам Евгения Редина, Челябинская область стала пилотной во многих общественных инновациях: в 2006 году была создана общественная палата Челябинской области, принят соответствующий областной закон, который стал модулем для аналогичных законодательных актов в других субъектах Российской Федерации. В ее работе приоритетными стали вопросы охраны окружающей среды в регионе, работы управляющих компаний, ликвидации административных барьеров и в целом улучшения бизнес-климата в регионе. «В последние годы активно идет процесс создания общественных палат в муниципальных образованиях. Свою роль начинают заметно играть общественные советы при региональных органах государственной власти. Ведется регулярный мониторинг их работы. Уже в этом году правительством области совместно с региональным ресурсным центром поддержки и развития социально ориентированных НКО организовано обучение председателей общественных советов с участием федеральных экспертов. Общественные советы участвуют в организации независимой оценки качества услуг в социальной сфере, и мы эту работу будем совершенствовать», – добавил первый заместитель губернатора Евгений Редин. В свою очередь заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов поблагодарил членов совета за работу в Челябинской области, что в свою очередь дает объективную оценку как развития гражданского общества в территории, так и  деятельности органов государственной власти. «Проблемы, которые характеризуют старопромышленные территории Уральского федерального округа, имеют много схожего, но, конечно, есть и различия, – уточнил Борис Кириллов. – Сам визит совета по правам человека при Президенте РФ на Южный Урал – это высокая оценка той работе, которую выполняют региональные органы власти по решению сложившихся ключевых проблем. За эти два дня члены совета посетили самые актуальные, общественно значимые точки Челябинской области, изучили темы, которые обсуждаются в массмедиа и находят достаточно серьезные решения со стороны органов государственной власти. По всем этим позициям вопросы решаются». Борис Кириллов привел статистику работы института уполномоченных по правам человека за прошлый год: в целом в УрФО было принято более 10 тысяч человек, из них в Челябинской области порядка двух тысяч. В свою очередь уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова отметила, что в 2016 году из более двух тысяч обращений в тройку актуальных вошли: вопросы социальных прав граждан, несоблюдение прав человека и реализация прав человека на охрану здоровья и качественную медицинскую помощь. По словам Павловой, чаще всего обращаются к уполномоченному пенсионеры, работающие граждане и инвалиды. «Дважды в год о работе института уполномоченных я докладываю губернатору Борису Дубровскому. У нас с губернатором выстроен очень тесный конструктивный диалог, мы обсуждаем актуальные вопросы. Глава региона системно подходит к решению каждого вопроса, с которым мы к нему обращаемся, и помогает в реализации решений на благо жителей Челябинской области», – уточнила омбудсмен Маргарита Павлова. Также она поблагодарила членов совета при Президенте за совместную плодотворную работу, в ходе которой представители общественных институтов смогли увидеть в деле специфику работы экспертов из Москвы. В целом по итогам работы в регионе совета при Президенте РФ в июле будут составлены рекомендации по совершенствованию работы в регионе: продолжению налаживания конструктивного диалога между представителями органов государственной власти и гражданского общества Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-sostoyalos-vyezdnoe-zasedanie-soveta-po-pravam-cheloveka-pri-39542

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Сегодня с Днём рождения Озёрск поздравит «Кар-мен»
» В Озёрске прошёл пикет возле здания суда
» Гала-концерт «Волшебство звука» онлайн
» Праздничный концерт ко Дню рождения ФГУП ПО Маяк
» «У нас нет претензий». Мэрия Озерска удивлена атакой на владельца ЧТПЗ
» Следователи начали сплошные допросы жителей Каслей, где пропал 10-летний мальчик
» Со следующей недели за КПП-2 выйдет на линию муниципальный садовый маршрут
Обсуждаемые новости
» Озёрск.ru теперь и в Telegram Messenger
» Состав платы за жилищно-коммунальные услуги и порядок разрешения споров
» С 3 июля отключают горячую воду
» В Озёрске урезали аппетиты чиновников
» У нового главы Озёрска появится общественный советник
» Людмила Шеболаева: «Кыштым и кыштымцы — национальное достояние России»
» В Озёрске прошёл пикет возле здания суда

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги