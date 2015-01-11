Губерния В Челябинской области состоялось выездное заседание совета по правам человека при Президенте РФ Совет по правам человека при Президенте РФ дал высокую оценку уровню развития гражданского общества в Челябинской области. В рамках рабочей поездки в Челябинскую область члены совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека провели прием граждан, серию проверок учреждений и посетили несколько муниципальных образований. В завершение визита на выездном заседании совета были подведены итоги и дан ряд рекомендаций по развитию гражданского общества в регионе. В работе выездного заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ приняли участие эксперты совета из Москвы, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин, уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова, представители общественных организаций региона. Открывая выездное заседание, советник Президента РФ, председатель совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов отметил, что Челябинская область стала восемнадцатым регионом, в который совет выехал с комплексной проверкой и подведением итогов работы в целом и развития гражданского общества. По словам Федотова, члены совета увидели на Южном Урале сформированное гражданское общество, которое активно выражает свою позицию, что является положительным фактом для территории, и это члены совета донесли до губернатора в ходе встречи накануне. «У нас состоялась встреча с губернатором Борисом Дубровским. Разговор был открытым. Мы увидели в губернаторе человека заинтересованного в развитии региона, который понимает проблемы и очень осторожно принимает решения. Что очень не плохо, потому что лучше взвесить 10 раз и один раз отрезать, но сделать это правильно, – отметил Михаил Федотов, отвечая на вопросы журналистов. – Мне кажется, что Борис Дубровский очень правильно относится к проблемам. В ходе встречи все члены совета рассказали, к каким выводам они пришли после изучения проблем, которые волнуют людей. Мы одинаково понимаем важность этих проблем и варианты решения их. И видим свою задачу как раз в том, чтобы помочь найти решение этих проблем». Михаил Федотов также отметил, что члены совета провели прием граждан по личным вопросам. В первый день в Челябинске к ним обратились 230 южноуральцев. Аналогичные приемы проходили в муниципалитетах, куда они выезжали в ходе рабочей поездки. Все обращения будут проанализированы, и советом даны рекомендации по их решению на местном уровне. «Выездное заседание совета – значимое событие для развития гражданского общества в Челябинской области. В регионе активный общественный сектор, который способствует формированию разноплановых взглядов на ключевые проблемы, волнующие жителей, – отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. – Отношения в сфере соблюдения прав человека не остаются без внимания на Южном Урале. Для этого у нас активно функционируют институты уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей. При них еще дополнительно действуют общественные и экспертные советы, общественные помощники и общественные приемные на территории всей нашей области, что позволяет охватить регион сетью общественных представителей, которые не только информируют о проблемах, но и в ряде случаев самостоятельно решают вопросы заявителей на местах. Нужно отдать должное, что такое количество вопросов велико и значимо – чуть более 20%. Таким образом, институт по правам человека в Челябинской области открыт и доступен». По словам Евгения Редина, Челябинская область стала пилотной во многих общественных инновациях: в 2006 году была создана общественная палата Челябинской области, принят соответствующий областной закон, который стал модулем для аналогичных законодательных актов в других субъектах Российской Федерации. В ее работе приоритетными стали вопросы охраны окружающей среды в регионе, работы управляющих компаний, ликвидации административных барьеров и в целом улучшения бизнес-климата в регионе. «В последние годы активно идет процесс создания общественных палат в муниципальных образованиях. Свою роль начинают заметно играть общественные советы при региональных органах государственной власти. Ведется регулярный мониторинг их работы. Уже в этом году правительством области совместно с региональным ресурсным центром поддержки и развития социально ориентированных НКО организовано обучение председателей общественных советов с участием федеральных экспертов. Общественные советы участвуют в организации независимой оценки качества услуг в социальной сфере, и мы эту работу будем совершенствовать», – добавил первый заместитель губернатора Евгений Редин. В свою очередь заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов поблагодарил членов совета за работу в Челябинской области, что в свою очередь дает объективную оценку как развития гражданского общества в территории, так и деятельности органов государственной власти. «Проблемы, которые характеризуют старопромышленные территории Уральского федерального округа, имеют много схожего, но, конечно, есть и различия, – уточнил Борис Кириллов. – Сам визит совета по правам человека при Президенте РФ на Южный Урал – это высокая оценка той работе, которую выполняют региональные органы власти по решению сложившихся ключевых проблем. За эти два дня члены совета посетили самые актуальные, общественно значимые точки Челябинской области, изучили темы, которые обсуждаются в массмедиа и находят достаточно серьезные решения со стороны органов государственной власти. По всем этим позициям вопросы решаются». Борис Кириллов привел статистику работы института уполномоченных по правам человека за прошлый год: в целом в УрФО было принято более 10 тысяч человек, из них в Челябинской области порядка двух тысяч. В свою очередь уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова отметила, что в 2016 году из более двух тысяч обращений в тройку актуальных вошли: вопросы социальных прав граждан, несоблюдение прав человека и реализация прав человека на охрану здоровья и качественную медицинскую помощь. По словам Павловой, чаще всего обращаются к уполномоченному пенсионеры, работающие граждане и инвалиды. «Дважды в год о работе института уполномоченных я докладываю губернатору Борису Дубровскому. У нас с губернатором выстроен очень тесный конструктивный диалог, мы обсуждаем актуальные вопросы. Глава региона системно подходит к решению каждого вопроса, с которым мы к нему обращаемся, и помогает в реализации решений на благо жителей Челябинской области», – уточнила омбудсмен Маргарита Павлова. Также она поблагодарила членов совета при Президенте за совместную плодотворную работу, в ходе которой представители общественных институтов смогли увидеть в деле специфику работы экспертов из Москвы. В целом по итогам работы в регионе совета при Президенте РФ в июле будут составлены рекомендации по совершенствованию работы в регионе: продолжению налаживания конструктивного диалога между представителями органов государственной власти и гражданского общества Челябинской области. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-sostoyalos-vyezdnoe-zasedanie-soveta-po-pravam-cheloveka-pri-39542 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Ирина Буторина примет участие в совещании с Анной Кузнецовой

Кандидатуру председателя правления совета муниципальных образований утверди ...

План по реализации семейной политики государства разработали в Челябинской ...

К нам едет… омбудсмен

В Челябинске состоялся круглый стол по вопросам весеннего призыва в армию