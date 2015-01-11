Утверждена новая форма и формат представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и порядок ее заполнения

(Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@)

Декларация по новой форме и формату представляется, начиная с налогового периода 2017 года.

В форму декларации и порядок её заполнения внесены следующие основные изменения:

- исключена обязанность заверять декларацию печатью налогоплательщика;

- исключена необходимость указания кода вида экономической деятельности (ОКВЭД) налогоплательщика;

- исключены положения, относящиеся к индивидуальным предпринимателям, учитывая отсутствие у них обязанности представлять декларацию в силу действующей редакции статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации;

- дополнен справочник «Коды налоговых льгот»;

- предусмотрена возможность заполнения декларации в соответствии с пунктом 8 статьи 391 Налогового кодекса РФ в части определения налоговой базы в отношении земельных участков, расположенных на территориях Республики Крым или города федерального значения Севастополя.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области