Утверждена новая форма и формат представления налоговой декларации по земельному налогу в электронной форме и порядок ее заполнения

- исключена необходимость указания кода вида экономической деятельности (ОКВЭД) налогоплательщика;
- исключены положения, относящиеся к индивидуальным предпринимателям, учитывая отсутствие у них обязанности представлять декларацию в силу действующей редакции статьи 398 Налогового кодекса Российской Федерации;
- дополнен справочник «Коды налоговых льгот»;
- предусмотрена возможность заполнения декларации в соответствии с пунктом 8 статьи 391 Налогового кодекса РФ в части определения налоговой базы в отношении земельных участков, расположенных на территориях Республики Крым или города федерального значения Севастополя.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области