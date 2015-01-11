Московско-Питерский поэтически-прозаический десант

Два дня подряд – 27 и 28 июня – в рамках проекта «Творческие встречи российских писателей в городах ЗАТО» в Центральной городской библиотеке проходила встреча с поэтессой Марией Ватутиной (г. Москва) и прозаиком Владимиром Шпаковым (г. Санкт-Петербург).

Подобные творческие встречи стали уже доброй традицией в нашем городе, где с 2012 года работает библиотечный проект «Встречи с писателями России».

В первой части встречи гости представили друг друга и познакомили озерчан со своим творчеством, а в части второй отвечали на вопросы, которых было немало.

Конечно, подобные встречи необходимы. Хотя бы потому, что в современном бурном информационном потоке да при нынешнем дефиците времени чрезвычайно сложно остановить свой выбор на том или ином имени, тем более, если оно тебе пока мало знакомо.

И когда авторы, как говорится, «идут в народ», то тем самым, безусловно, становятся ближе к рядовому читателю.

На второй день столичные литераторы общались уже с пишущими озерчанами, анализируя некоторые произведения наших земляков.

Кстати, те из горожан, что побывали на этой встрече в первый день, могли еще раз убедиться в справедливости высказывания, что если человек талантлив, то он талантлив во всём…

Подробности в нашем видеосюжете.

Александр Волынцев

Фото http://www.ozerskadm.ru