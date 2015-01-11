На Южном Урале пройдет смена коммуникативного лагеря для всей семьи

3 июля в Челябинской области стартует пятидневная смена коммуникативного лагеря для семей, в которых воспитываются дети с аутизмом и другими нарушениями развития, сообщают организаторы. В летнем лагере общественной организации «Особые семьи», на базе отдыха всего в 10 км от Челябинска, побывают 20 семей – дети и их родители. «Кроме очевидных задач, таких как абилитация и познавательное развитие, главная цель этого лагеря – его семейно-терапевтическая составляющая», – отметила руководитель ЧООО «Особые семьи» Арина Плотникова. Эмоционально увлекательный досуг и радости летнего отдыха – свежий воздух, здоровый режим и общение, помогают родителям получить заряд энергии и огромную эмоциональную поддержку, считают организаторы. Для комфортного, интересного пребывания и организации досуга семей созданы все необходимые условия: игровая и спортивная площадки, контактный зоопарк, зона для сенсорных игр, классы для проведения мастерских по кулинарии и арт-терапии. В насыщенной программе каждого дня: занятия адаптивной физической культурой, иппотерапия, игровые программы на развитию сенсорного восприятия, мелкой моторики, пространственной ориентировки, координации движений, воображения и навыков самообслуживания. Также будет организована работа службы психологического сопровождения для родителей. Летний коммуникативный лагерь проводится ЧООО «Особые семьи» на средства субсидии комитета социальной политики города Челябинска, при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области в рамках комплекса мер по развитию эффективных практик активной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также за счет привлеченных средств.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-proydet-smena-kommunikativnogo-lagerya-dlya-vsey-semi-39577