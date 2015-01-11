В Новогорном задержали похитителя планшета

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю.

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 195 происшествия, возбуждено 19 уголовных дел, раскрыто 14.

23 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в поселке Новогорный на ул. Энергетиков задержали местного жителя, 1989 года рождения, у которого при проведении личного досмотра был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В этот же день сотрудники уголовного розыска задержали двадцатисемилетнего жителя поселка Новогорный по подозрению в совершении в марте 2017 года кражи планшетного компьютера из квартиры, расположенной по ул. 8 Марта. Задержанный дал признательные показания, расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации продолжается.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 8 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 16 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлен 21 выезд.

Было составлено 361 административный протокол, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 29 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 8 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 20 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведено 10 профилактических осмотров на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск