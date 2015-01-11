День молодежи — 2017

1 июля на благоустроенной набережной озера Иртяш, в начале проспекта Ленина был организован праздник, на который собрались молодые люди, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

С приветствием к озерской молодежи и бойцам студенческих строительных отрядов, приехавшим в Озерск из разных уголков страны, обратился заместитель главы администрации Олег Ланге. Он отметил, что место проведения Дня молодежи было выбрано не случайно:

- Мы находимся с вами у входа в большой городской парк, который мы считаем территорией здорового образа жизни и будем делать все возможное для развития этого культурного пространства. Городской парк любим и взрослыми, и молодыми жителями Озерска. Сегодня он - в вашем распоряжении, здесь для вас подготовлены различные досуговые площадки. Хорошего вам отдыха! С праздником!

Главные события Дня молодежи происходили на сцене, установленной практически у воды. Ведущие - Владимир Зырянов и Саша Белая – координировали выступавших и представляли зрителям тех, кто молодежной аудитории давно и хорошо знаком: участников арт-школы С. Худяковой «Станция 74», спортивного клуба «Мастер» (руководитель: Н. Устинова), арт-группы «Премьера» под руководством А. Рыбаковой, школы танцев «E-motion» (руководитель Е. Чашкова).

Для молодых людей также были проведены спортивные состязания (коллективные и индивидуальные) и показательные выступления: по волейболу, футболу, аква-байку, авто-тюнингу и авто-звуку у центрального входа в городской парк и около стадиона «Труд».

Стройотрядовцы приняли участие в танцевально-конкурсном марафоне «Погружение в движение!» на набережной Иртяша.

На празднике звучала «живая» музыка в исполнении озерских рок-команд: «Аксиома Эскобара», «Demios», «Grad», «Donnerjack».

Хэд-лайнером праздника стала группа «Сломанные часы» из города Ирбит (Свердловская область). Дискотеку «Summer Party» провели DJ Maina и МС Сухарев.

Недалеко от главной сцены работали площадки студии «My Passion» (руководитель: Т. Чупрунова), аква-грима Ксении Прыкиной и организаторов проекта «Арт-завтраки» Светланы Гвоздевой и Зои Швабауэр.

Самым экстремальным и захватывающим дух получился BMX-контест: ребята смогли показать не только мастерство, но и настоящее мужество. В качестве гостей на мероприятии присутствовали участники мотоклуба «Ренегаты» и «Стальные сердца».

Авторами проекта «Чистый берег» был проведён конкурс рисунков мелками на асфальте для детей в возрасте от пяти лет. Интересно, что в нём приняли участие и взрослые.

Для самых юных зрителей был подготовлен весёлый перфоманс и мини-игровая программа от клоунов дворца творчества детей и молодежи.

Завершился праздник огненным шоу «Fire Sage» - ярким и красивым подарком всем присутствующим.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/32728/

Фоторепортаж Дениса Васильева

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