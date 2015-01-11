На лето западные художники превратят уральские заводы в арт-объекты

Кыштым и поселок Слюдорудник вошли в маршрут четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Проект был запущен в 2010 году Уральским филиалом Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и реализуется раз в два года. Первые биеннале проходили в Екатеринбурге и городах Свердловской области. С 2015 года проект расширил свою географию и осваивает промышленные и производственные площадки в разных частях Урала, в том числе в Челябинской области.

Четвертая Уральская индустриальная биеннале пройдет с 14 сентября по 12 ноября. Однако уже с 15 июля начнут свою работу арт-резиденции, расположенные в 25 городах. Организаторы разработали особые маршруты, которые познакомят участников с уральским индустриальным наследием, а художникам позволят реализовать свои творческие поиски на площадках действующих и заброшенных заводов. С этой целью Урал посетят представители современного искусства не только из России, но и из Франции, Швейцарии, Финляндии, Мексики.

В один из маршрутов вошли и локации Кыштымского городского округа: Кыштымский медеэлектролитный завод, поселок Слюдорудник. Современные художники не обошли своим вниманием и Каслинское чугунное литье.

Подробнее о сотрудничестве с ГЦСИ рассказала специалист Центра развития туризма Кыштымского городского округа Анна Акимова. Культуролог по образованию, в прошлом она несколько лет входила в команду Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Вернувшись на малую родину, в Кыштым, Анна продвигает проекты, которые способствуют развитию и сохранению туристического и культурного потенциала региона. В частности, поселка Слюдорудник.

— Богатый индустриальный контекст, который заложен в Кыштымском городском округе, да и вообще в Челябинской области, максимально соответствует формату и концепции биеннале, — пояснила Анна Акимова. — Поэтому мы подготовили презентацию по индустриальному наследию округа и предложили рассмотреть нас в качестве потенциальных площадок проекта. Организаторы изучили нашу заявку и после нескольких визитов и переговоров с художниками включили поселок Слюдорудник и спортивно-туристический центр «Провинция» в программу биеннале. Планируется, что на территории экотропы Слюдорудника в скором времени появится арт-объект.

Еще одна инсталляция будет создана на территории Кыштымского медеэлектролитного завода. Автор будущей работы швейцарский художник Руди Десельер уже осмотрел площадку для своего арт-объекта и вернулся в Швейцарию, чтобы к осени доработать все детали будущей инсталляции. Десельер работает со звуком, изучает его возможности, способы визуализации при помощи металла. При создании инсталляций художник использует архитектурные элементы, особое расположение предметов, естественный звуковой пейзаж. Последние 15 лет основным объектом его творческого исследования стала медь.

Руди Десельер относит себя к так называемым саунд-художникам (с англ. sound — «звук»). Родился в 1979 году во Франции. В 1999 году окончил Женевский университет, в 2003 году — Высшую школу искусства и дизайна в Женеве (HEAD). Свою первую персональную выставку Руди Десельер организовал в 2005 году, после чего попал в поле зрения частных галерей и государственных музеев разных стран Европы.

— Мы очень ждем приезда Руди Десельера еще по одной причине, — продолжает Анна Акимова. — Есть вероятность, что его арт-объект во время проведения биеннале будет размещен в помещении памятника архитектуры — Белом доме в Кыштыме. Как известно, здание бывшей усадьбы, которое, по сути, является культурным центром города, уже много лет находится на реконструкции и закрыто для посещения. Это не может не вызывать беспокойства у жителей города, которые не понимают, что происходит и что будет происходить дальше с историческим памятником. Мы уверены, что если его откроют хотя бы на два месяца, это значительно снизит напряжение. Разумеется, если мы получим разрешение на реализацию данного проекта на площадке Белого дома, посещение объекта будет проходить в строго регламентированном режиме, согласованном с администрацией города и музеем, в оперативном управлении которого находится этот архитектурный комплекс.

Еще один проект, который будет реализован в рамках биеннале на территории Челябинской области, — это работа художника Жени Мачневой, которая создаст текстильную копию Каслинского павильона с применением техники шпалерного ткачества. В 2015 году она уже принимала участие в программе III Уральской биеннале. Тогда Женя Мачнева исследовала образы тиражной художественной продукции Каслинского завода архитектурно-художественного литья, чтобы затем выткать их на шпалерах.

Женя Мачнева родилась в Санкт-Петербурге и окончила Художественно-промышленную академию имени Штиглица, а также Школу молодого художника фонда «ПРО АРТЕ». Работая с промышленными образами, она исследует способы взаимопроникновения традиционного искусства и технического прогресса. В рамках своей работы художник в том числе собирает информацию о путешествии каслинского павильона на всемирную выставку.

https://www.up74.ru/articles/kultura/95552/