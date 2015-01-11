Что происходит с озёрским ЖКХ?

На прошлой неделе вышли 2 значимые новости – о проверке в МУП ДЕЗ http://ozersk.ru/25121-dolgi-vyrosli-v-pyat-raz.html и иске ММКХ к УК Сфера - http://ozersk.ru/25105-mpkh-i-uk-zhilischno-kommunalnaya-sfera-vstretilis-v-sude.html В летний сезон наблюдается затишье, но к осени ситуация может серьезно обостриться.

Первый удар – в середине июля должна наконец разрешиться ситуация с долгами по ОДН по электроэнергии за 2016 год. Независимо от исхода 20 млн рублей лягут гирей на потребителей уже в сентябре. Напомним, что в 2015 году прокуратура Озерска запретила «Челябэнергосбыту» (ЧЭС) напрямую начислять ОДН населению. В итоге ОДН по электроэнергии не выставляли ни управляющие компании (кроме УК «ОзерскСтройЖилСервис»), ни гарантирующий поставщик – ПАО ЧЭС. Сейчас в суде находится несколько исков на общую сумму более 20 млн рублей, и по результатам решения суда должна быть поставлена точка в этом вопросе – кто должен начислять ОДН по электроэнергии за 2016 год – управляющие компании или Челябэнергосбыт. Однако, независимо от решения суда, ясно одно – жителям все равно придется заплатить эти 20 млн рублей. Если суд решит, что собирать эти деньги должны УК, то это будет серьезный удар под дых – ведь жители в массе своей не будут платить «за прошлогодний снег» - всем и так известно очень скептическое отношение озерчан к платам за ОДН. В итоге долги опять «повиснут» на управляющих компаниях и Энергосбыт с легким сердцем может их банкротить. Подробнее об этой ситуации - http://ozersk.ru/24039-20-mln-rubley-vse-ravno-pridetsya-otdat-za-odn.html

Вторая серьезная угроза – это возврат к такой системе платежей, когда управляющая компания начисляет суммы за тепло и горячую воду, указывает в квитанции расчетный счет ММПКХ (то есть люди платят все равно напрямую ММПКХ, но УК должна вести претензионную работу, собирать долги с неплательщиков и в конечном итоге из собственных средств оплачивать поставщику недосборы с потребителей). Такая схема начала внедряться в Озерске год назад, с августа 2016 – и вот появились первые результаты: по данным проверки КСП нашего муниципального УК - МУП «ДЕЗ» - долги предприятия за 2016 год выросли более чем на 18 млн рублей, и за 3 месяца 2017 года подросли еще почти на 12 млн. ИТОГО – 30 млн рублей, которые жители должны ДЕЗу, а он должен ММПКХ и другим поставщикам, в том числе Энергосбыту. Подробнее о ситуации – в публикации «Кафка жив» http://ozersk.ru/22378-kafka-zhiv.html

Источник: данные проверки КСП http://ozerskadm.ru/upload/06_2017/Выписка%20по%20акту%20МУП%20ДЕЗ.docx

По сути, ММПКХ, навязывая управляющим компаниям новую систему расчетов, просто избавилось от головной боли по сбору задолженности с физлиц, просто перекинув эту обязанность на юрлицо – УК. При этом не принимается во внимание тот факт, что из-за низкого тарифа на обслуживание управляющие компании не могут содержать штат юристов по сбору задолженностей, а значит, в перспективе это путь к банкротству УК и расстройству всей системы платежей. Сейчас на новых условиях расчетов находятся всего 2 УК – МУП «ДЕЗ» и ООО «ЖЭК-4», но ММПКХ настойчиво, через суды, пытаются принудить и другие управляющие компании к заключению кабального договора. Буквально на прошлой неделе вышло решение суда, где ММПКХ было отказано в заключении договора теплоснабжения с УК «Сфера» http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3cbbc714-1060-4ad4-a59f-069479fa7c9f/%D0%9076-26417-2016__20170626.pdf – то есть управляющая компания из Озерска сумела «отбиться», но по словам директора Шаньшеровой Л.Ю., «скорее всего, данное решение будет обжаловано и ММПКХ все-таки добьется своего». Чем это грозит для нее, можно процитировать другого директора управляющей компании – МУП ДЕЗ – Т.К.Юлдашева (который также обслуживает дома в «старом городе»): «Через 2-3 месяца мы можем стать банкротами».

Третий риск – это особенности госрегулирования отрасли, например - внедрение ГИС ЖКХ. Эта система, по оценкам многих практиков, пока очень сырая и не продуманная. Естественно, неизбежны сбои и накладки, но страдать от этого должны УК. Уже со страниц официальной «Российской газеты» раздаются призывы «За коммуналку можно не платить», если УК не успела или по какой-то причине не смогла загрузить сведения в ГИС ЖКХ https://rg.ru/2017/07/03/za-kommunalku-razreshili-ne-platit.html Их активно перепечатывают местные СМИ, и в результате у горожан откладывается впечатление, что государство «разрешило» не платить за свет, тепло и воду. Объяснить горожанам, что мы все в одной лодке и банкротство управляющих компаний не выгодно никому – ни самим жителям (потому что оставшись без управления, наши дома будут стремительно деградировать), ни властям (потому что неизбежно вызовет сильнейшее недовольство жителей коммунальными проблемами), ни ресурсоснабжающим организациям (потому что вызовет хаос с платежами и неизбежный рост задолженности) – пока не удается. К сожалению…

В дальнейшем мы посмотрим, что можно сделать для улучшения ситуации.

Евгений Шитиков