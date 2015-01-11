Губерния Южноуралец получил грант всероссийского форума «Территория смыслов на Клязьме» 2 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» завершила работу первая образовательная смена. Её участниками стала 1 000 представителей студенческих клубов, СМИ и актива со всей России. Челябинскую область представили 19 человек, сообщает министерство образования. Студент Челябинского государственного института искусств Виталий Артемьев принял участие в грантовом конкурсе форума и получил 100 тысяч рублей на реализацию своего проекта. Проект Виталия Артемьева «Вкусный репортаж» – программа информационно-развлекательно-юмористического жанра формата live-to-tape (живые интервью ведущего с участниками культурно-массовых событий города). Цель – популяризировать социально значимый контент среди населения города Челябинска и закрепить проект «Вкусный репортаж» в региональной телесетке. На протяжении 5 дней молодые люди посещали лекции, мастер-классы, интенсивы в заданной тематике смены, а также были участниками культурной и спортивной программы мероприятия. Параллельно основной программе проходил всероссийский конкурс молодежных проектов, по итогам которого грантами в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей удостоены авторы 18 проектов из 111 поданных заявок. Среди тем, которые обсуждали участники в течение смены – будущее студенческого спорта, возможности студенческих СМИ, а также поиск новых форматов студенческих клубов. Гостями площадки в эти дни стали заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой, руководитель федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, руководители общественных организаций, блогеры. «Смена «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ» была организована на форуме впервые. Участники этой площадки от нашего региона были определены федеральной комиссией в результате очных отборов. Питание, проживание было обеспечено за счет организаторов форума, а вот дорогу по традиции оплатила отправляющая сторона – министерство», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Напомним, всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа. В этом году площадка примет 7 тематических смен. Участниками второй смены станет 1000 молодых специалистов в области ИТ и смежных высокотехнологичных отраслей. Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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