Ключ от Киевской крепости можно увидеть на выставке в «Аркаиме»

В историко-культурном заповеднике «Аркаим» презентовали новую выставку. С 1 июля в музее «Природы и человека» открылась экспозиция «За семью замками», сообщает министерство культуры. Выставка создана из предметов частной коллекции Игоря Даченкова, которые экспонируются в музее замка, расположенном в подмосковном наукограде Дубна, а также из фондов музея археологии и краеведения города Дубны. Посетители смогут увидеть большую коллекцию замков разных времен и народов, многим из которых сотни и тысячи лет. В том числе подлинные римские ключи-кольца, замки и ключи, которые использовали в Древней Руси и Европе; замки с секретами из Индии и Китая; амбарные замки и шкатулки с оригинальными запорными механизмами; конские путы и каторжные кандалы, ювелирные замки и ключи. На выставке представлены также два уникальных экспоната: ключ от Васильковского укрепления Киевской крепости и замок из Древнего Булгара. Перед посетителями выставки открывается удивительный и необычный мир замков – с нестандартными техническими решениями и сложными механизмами. Многие из экспонатов можно подержать в руках, увидеть принцип их работы, что особенно интересно детям. Экспозиция будет работать до середины сентября.