Минувшие выходные дни в поселке Новогорный были отмечены большими событиями

1 июля на стадионе «Энергетик» состоялся спортивный праздник, посвященный Дню рождения поселка и Аргаяшской ТЭЦ. Энергетики всегда уделяли большое внимание физкультуре и спорту. На станции своя команда по мини-футболу, традиционны лыжные эстафеты, спартакиады. В спортивной программе праздника - легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, гиревой спорт. В соревнованиях может принять участие любой желающий, продемонстрировать ловкость, силу и выносливость. Детям тоже нашлось занятие по душе – кто-то участвовал в соревнованиях, кто-то прыгал на батутах, кто-то завоевывал призы на детской площадке. Коллектив Дома Культуры «Энергетик» - постоянный участник этого традиционного мероприятия, открыл праздник концертом. В подготовке и проведении праздника приняли участие профсоюзный комитет Аргаяшской ТЭЦ, Дом Культуры «Энергетик», филиал «Дружба», спортивные объединения поселка.

2 июля двери КПП Уральского учебно-спасательного центра МЧС России были открыты для всех желающих. Центр отмечал 55-летие со дня своего основания. С самого утра жители поселка, гости спешили в центр, чтобы поздравить спасателей с этой датой.

Коллектив центра основательно подготовился к юбилейному мероприятию. Была подготовлена насыщенная и интересная программа с участием курсантов Уральского института ГПС МЧС России, кадетов МБУ СОШ №22 поселка Татыш, спасателей центра, ликвидирующих последствия автомобильной аварии и пожара, пожарными расчетами ГУ МЧС по Челябинской области был организован праздничный водный фонтан.

На торжественной части праздника лучшим сотрудникам центра за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокие показатели в работе были присвоены очередные воинские звания, вручены ценные подарки.

Творческий коллектив Дома Культуры «Энергетик» поздравил спасателей концертной программой, в которой приняли участие солисты ДК и центра, детские вокальные и хореографические коллективы.